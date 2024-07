«Vogliamo giustizia per Francesca»  

Tante piccole, flebili fiamme che insieme hanno illuminato il paese, in cerca di speranza, ma soprattutto giustizia. La fiaccolata per Francesca Deidda, la donna di 42 anni scomparsa da maggio, ha visto la partecipazione di centinaia di persone che ieri sono accorse a San Sperate in occasione dell'appuntamento voluto dagli amministratori del paese.

Fratello e suoceri

La folla si è stretta intorno agli amici e ai familiari di Francesca, in particolare il fratello Andrea, in prima fila: «Ringrazio tutti per la vicinanza». Aggiunge un auspicio: «Spero che chi deve parlare, parli». Presenti anche i genitori di Igor Sollai, il 43enne autotrasportatore accusato dell'omicidio della moglie Francesca e dell’occultamento del cadavere. «Abbiamo già detto quello che dovevamo dire nelle scorse settimane, lasciateci nel nostro dolore», si sono limitati a sussurrare, allontanandosi dalle telecamere. Il paese, anche chi non ha partecipato alla fiaccolata, ha fatto il suo dovere: decine di lenzuoli bianchi, appesi ai balconi e alle inferriate, hanno adornato le vie cittadine.

Nel corteo

«La comunità ha risposto bene, come mi aspettavo», dichiara il sindaco Fabrizio Madeddu. «San Sperate non è abituata a vivere drammi del genere, ma la presenza di tanta gente dimostra ciò che sapevo: non voltiamo la faccia dall’altra parte in queste situazioni. Ci stringiamo gli uni agli altri, come abbiamo sempre fatto».Tanti gli amministratori, anche dai paesi vicini, che hanno risposto alla chiamata. Il sindaco di Villasor Massimo Pinna spiega: «Condivido il messaggio dell’amico e collega sindaco di San Sperate, a cui esprimo a nome mio e della nostra comunità la massima solidarietà per questa triste vicenda. Villasor è al loro fianco». La presidente dell’Anci, Daniela Falconi, aggiunge: «La comunità dei sindaci, in qualità di rappresentanti dei rispettivi paesi, è presente per sostenere la comunità sansperatina, ma soprattutto le famiglie, sconvolte».

Solidarietà

È arrivata anche da Elmas e dalla sindaca Maria Laura Orrù: «Francesca è una nostra concittadina. Insieme al fratello, che ne ha denunciato la scomparsa, è cresciuta nella nostra cittadina, dove ha anche frequentato le scuole. Tutta la comunità di Elmas si stringe intorno ai familiari e agli amici e insieme a loro si unisce al coro di voci che chiede verità e giustizia».

