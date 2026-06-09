«Vogliamo far rinascere le Città regie» 

Oristano Città regia, una delle sette dell’Isola, che la Regione ha ufficialmente omaggiato con un finanziamento di 3,9 milioni di euro da spendere sino al 2029 per restituirle la regalità che il tempo in parte ha cancellato. Ieri mattina il sindaco Massimiliano Sanna ha firmato con i colleghi delle altre città (Alghero, Bosa, Cagliari, Castelsardo, Iglesias e Sassari) e l’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, il protocollo d’intesa che fissa nei dettagli l’operazione.

Il sindaco

«Un passo importante finalizzato allo sviluppo del turismo culturale unitamente agli altri prodotti turistici che ci appartengono ma che necessitano di essere sostenuti e rilanciati quali l’enogastronomia, il diportismo, lo sport e gli spettacoli che favoriscono la destagionalizzazione. L’operazione è partita, da domani cantiere aperto per completare il recupero e la valorizzazione dei beni culturali della città di Eleonora nel rispetto del cronoprogramma», commenta Massimiliano Sanna. La velocità e il rispetto dei tempi fanno parte della delibera della Giunta regionale che prevede un’anticipazione sulla base di schede definite. Fermo restando che chi non dovesse rispettare i tempi perderà il finanziamento che sarà girato a favore dei Comuni virtuosi. Quattro le linee di intervento.

Mura medievali

“Riqualificazione urbana dell’area con mura medioevali”, importo disponibile 1,2 milioni di euro distribuiti in quattro anni per riqualificare e rendere accessibili tutte le aree circostanti alle mura: via Sant’Antonio, slargo con via Diego Contini, Portixedda, via Cagliari, Solferino e tutto quel che resta delle mura e delle (poche) torri murarie. A proposito di mura, un’altra scheda riguarda “la valorizzazione del tracciato delle mura medioevali”. Novecentomila euro per attuare il progetto destinato a segnare con borchie in ottone il percorso delle mura ancora visibili «con la speranza – è la sottolineatura di Sanna - di rendere visibili anche le mura inglobate all’interno di diverse proprietà private».

Piazza Manno

“Portale delle Città regie, Oristano tra storia e innovazione. Portale olografico e realtà aumentata dell’antica Porta ‘a Mari -Piazza Manno”. Nei quattro anni previsti saranno spesi 735mila euro per ricostruire quanto più possibile la Torre impiantando materiale “a bandiera” e soprattutto proiettando in versione tridimensionale (3D) nel modo più spettacolare e fedele il fascino e l’ambiente di quello scorcio dell’Oristano che fu. Nel 1906 «auspici – scriveva Peppetto Pau – Antonio Taramelli, Dionigi Scano, l’ing. Busachi, il sindaco Alberto Sanna e Silvio Lippi con l’assenso del senatore Parpaglia, si decretava la demolizione della “Porta ‘a Mari perché di nessun valore storico». Pazzesco.

Palazzo di Città

Altra proposta è “il Palazzo e la piazza di Città”, un milione di euro da spendere per riqualificare il Palazzo e la piazza di Città vale dire l’edificio dove è oggi alloggiato l’ufficio tecnico che una volta tirato a nuovo ospiterà la parte nobile della municipalità oltre ad intonare la parte di piazza Eleonora dove il palazzo si affaccia.

Bosa

Anche il sindaco di Bosa, Alfonso Marras, era presente all’appuntamento di ieri in Regione. «Con la firma del protocollo confermiamo il ruolo di rilievo che riveste Bosa nella rete culturale, turistica e identitaria dell’Isola. Gli interventi individuati dalla Giunta comunale contribuiranno in modo significativo a una ulteriore valorizzazione del nostro patrimonio storico», commenta Marras. «Accogliamo questa notizia con grande orgoglio - dichiarano i consiglieri comunali del Campo Largo, Angelo Masala e Alessandro Campus – La decisione della Giunta regionale rappresenta una svolta epocale per Bosa. I quasi 4 milioni di euro in arrivo ci permetteranno di continuare l’opera di valorizzazione del nostro patrimonio, a partire dal Castello».

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