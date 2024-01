«Vogliamo far rinascere il centro storico» 

Cittadini protagonisti della rinascita e valorizzazione del centro storico. È questa l’idea dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Tina Fadda. Nell’ultimo scorcio dell’anno la Giunta ha infatti dato incarico all’ufficio tecnico per affidare a professionisti la redazione del progetto strategico “Case accoglienti - Laboratorio per la riqualificazione del centro storico di Ardauli”. A disposizione 30mila euro concessi dalla Regione con il fondo progettazione. «Vogliamo coinvolgere i cittadini in una progettazione partecipata sulle case disabitate nel centro storico e dei cittadini temporanei, con particolare attenzione agli emigrati», spiega la sindaca.

E la Giunta lo ha ribadito nella delibera che ha recentemente adottato. «L’amministrazione comunale – si legge nel documento - prevede la realizzazione di una attività partecipativa per la riqualificazione del centro storico, che porti a un programma di recupero delle case abbandonate e diroccate per sperimentare un abitare temporaneo, affinché ciò che oggi è vuoto e inutilizzato possa diventare sede per un abitare diffuso». Il Comune pensa a misure e strumenti per rendere attrattivi i territori. E con particolare interesse si guarda agli emigrati, a coloro che con Ardauli hanno un legame e che potrebbero rivitalizzarne il centro storico abitandolo per alcuni periodi dell’anno. ( a. o. )

