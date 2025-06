«Vogliamo far crescere la Torres» 

«Non abbiamo perso l'entusiasmo e vogliamo far crescere ancora la Torres». Il presidente Stefano Udassi era stato l'unico a parlare dopo la batosta per 7-1 contro l'Atalanta Under 23 ed è anche il primo a parlare del futuro del club rossoblù, che prepara la quinta stagione di fila con la nuova dirigenza, la quarta in serie C. «Non scordiamoci che siamo dei privilegiati viste le difficoltà di altri», sottolinea il dirigente rossoblù che fa parte anche del Consiglio Direttivo di Lega.

Stefano Udassi, è dura ripartire dopo l'esito dei playoff?

«Quella sconfitta inopinata ci ha fatto male, una gara così non ce l'aspettavamo, pensavamo a un playoff diverso. Ci è voluto qualche giorno per metabolizzare ma poi siamo ripartiti, perché sappiamo che nel calcio ci sono momenti difficili e devi saperti rialzare con maggiore determinazione di prima».

Da quali basi riparte il nuovo ciclo?

«Da tutto quello di buono fatto in questi quattro anni e anche da quello che non è andato bene. Non siamo infallibili e cerchiamo di migliorare, di imparare dalle esperienze. Ripartiamo anche dal settore giovanile dove abbiamo fatto investimenti importanti e abbiamo ben cinque squadre nei campionati nazionali. I tifosi stiano sereni e ci stiano vicini, lo dico con il cuore in mano: non abbiamo perso l'entusiasmo».

Si può tracciare un identikit del prossimo allenatore della Torres?

«L'allenatore deve portare il suo bagaglio, avere voglia di crescere, essere funzionale al progetto e trasmettere entusiasmo. Vogliamo un allenatore che sappia valorizzare tutti i giocatori. In questi giorni abbiamo fatto tanti colloqui, acquisito informazioni; ci sono anche allenatori che si propongono, mai come quest'anno c'è un effetto domino tra panchine di Serie C e Serie B. La scelta è importante e va ponderata».

Veterano o un giovane?

«Siamo più propensi a un allenatore giovane che abbia comunque esperienza della categoria».

Che tipo di squadra avete in mente?

«Si è chiuso un ciclo. C'è l'idea di abbassare un po’ l’età media e di valorizzare qualche giovane in più, ma queste sono cose che si discuteranno con l'allenatore. Vogliamo trovare ragazzi con fame, scovare altri Ruocco e Brentan che possano diventare importanti per la squadra».

Oltre al discorso tecnico cosa volete migliorare?

«L'aspetto organizzativo, rinsaldare i rapporti con istituzioni, sponsor e città per continuare un percorso insieme. Per le strutture abbiamo anche il campo del Latte Dolce che ci aiuterà ma c'è tanto da fare».

Cosa vi hanno insegnato le ultime due stagioni?

«Abbiamo acquisito esperienza, ma siamo umili e sappiamo che dobbiamo lavorare per crescere. Noi lo facciamo con grande responsabilità nei confronti della città e del territorio. Abbiamo ampliato conoscenze e rapporti anche con società modello come l'Atalanta».

