Vogliamo far bene l’anno prossimo 

Lo accolgono con un boato che ha radici lontane. È la curva a ricordarlo: “Risorgeremo, l’ha detto Claudio Ranieri”, intonano, citando un coro nato alla fine degli anni Ottanta. Lui prende il microfono: «Io vi ringrazio, sapete che ho un rapporto particolare con voi. Mi auguro di poter far bene anche il prossimo anno!». È questo il momento clou della festa di ieri alla Unipol Domus, organizzata in fretta e furia per la consegna della Coppa Nexus, il trofeo riservato alla squadra vincitrice del mini-torneo a sei dei playoff. La colonna sonora è di Radiolina, la conduzione di Luca Carcassi e Lele Casini e soprattutto gli spalti sono gremiti per il saluto festante alla squadra che ha ispirato con la sua promozione in A quella che potrebbe tranquillamente essere la sceneggiatura di un film. Magare è difficile che i De Laurentiis vogliano produrlo ma la trama è sensazionale. Come l’impresa centrata dalla squadra di Ranieri.

La grande festa

I due influencer Cristian (Fisso Ridendo) e Mattia Cerrito (Iuber), poi gli Alter Ego ( Poettorico ) fa da anteprima, mentre il tenore georgiano Mkhail Sheshaberidze ha prova (con scarsi risultati) a coinvolgere il pubblico con una doppia esecuzione di “Nessun dorma”. La gente vuole i protagonisti, il grande palco verde li reclama e i primi a salire sono i componenti dello staff rossoblù. Poi tocca ai giocatori, da Simone Aresti a tutti gli altri. E lì le emozioni non mancano, perché molti avevano un groppo in gola. Compreso Gianluca Lapadula, spietato sotto porta, emozionato con le figlie e il microfono: «L’ho sempre sognato, ho lavorato tanto perché lo meritate», riesce a dire. Anche Alessandro Deiola deve lottare per riuscire a parlare ma il suo è un discorso da capitano, semplice ma pieno di cuore. Goldaniga e Nandez fanno riferimento al dolore della retrocessione: «Adesso sono in pace», dice el Leon , con voce da cucciolo.

Il capitano

Nicolas Viola ringrazia, poi invita «gli uomini di Cagliari a rivolgere alle loro donne, mogli, fidanzate, figlie, il complimento migliore possibile: sei bella come un gol di Pavoletti al 94°!». Applausi. Che crescono quando, per ultimo (evitando di passare sotto le forche caudine dei compagni), viene chiamato proprio Pavoletti: «Avevo promesso che avrei fatto tanti gol ma poi ho pensato che bastava uno fatto bene. L’anno scorso piangevamo tutti, ma adesso siamo tornati dove ci compete e assieme a voi ci vogliamo divertire».

Il pubblico

Tutti ringraziano la gente con parole profonde. Ranieri per primo: «Ci siete stati vicini, nei momenti più difficili. Vi siete inc...ati qualche volta ma bisogna sempre spronare i purosangue e io ne avevo diversi di purosangue». Poi dice grazie i suoi giocatori («Non hanno mollato perché avevano un obiettivo in testa») ma non rivela che poche ore prima del match ha ricevuto una telefonata da un uomo che non avrebbe tollerato fallimenti nel giorno 11, come il suo numero di maglia. Quella telefonata di Gigi Riva l’ha riferita ai giocatori, nello spogliatoio. E a certe parole un calciatore non può restare insensibile.

Alla Domus arriva il momento della premiazione, viene alzato il trofeo, finalmente. Coriandoli, giro di campo, tutti contenti. Adesso nessun Var ci può fermare: siamo in Serie A.

