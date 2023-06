«Vogliamo far arrivare i croceristi anche in laguna»  

L’obiettivo è solo uno: dirottare più turisti possibili a Santa Giusta. In Comune c’è voglia di riscatto dopo non essere riusciti a far arrivare alcun turista nel paese lagunare in occasione dell’attracco della nave da crociera al porto industriale, lo scorso 23 maggio. Tutti hanno raggiunto Oristano, Cabras e la costa del Sinis. Per non perdere una seconda occasione importante gli amministratori ora stanno mettendo in piedi un progetto da presentare all’Autorità portuale marittima in previsione dell’arrivo di un’altra nave da crociera a fine settembre, sempre nel porto industriale di Oristano. Il primo incontro tra gli amministratori di San Giusta e i vertici dell'Autorità portuale c’è già stato. Nei prossimi giorni ci sarà un secondo per discutere dì una proposta dettagliata. «Proporremo anche questa volta di accogliere i turisti dal nostro gruppo folk - spiega il vicesindaco Pierpaolo Erbì - Il nostro progetto prevede di far visitare ai turisti la nostra basilica e il centro del romanico. Organizzeremo inoltre diverse escursioni in barca nello stagno in collaborazione con i pescatori. È nostra intenzione poi organizzare un mercatino con tutti i prodotti tipici della zona per una degustazione. Tappa poi all'anguilla di Marte. Il programma naturalmente varierà a seconda dell’ora di arrivo della nave - conclude Erbì - Vogliamo coinvolgere tutte le attività ricettive della zona».

