«Vogliamo dialogo, non barriere» 

«Sarebbe buona regola aprire al dialogo e alla collaborazione anziché ostinatamente alzare barriere, come sta facendo dall'inizio di questa amministrazione, forte, al momento, della fiducia di una maggioranza numerica», attaccano quelli del gruppo “Quartucciu nel cuore”, promotori dell’evento. «Questa minoranza è fatta di persone aperte al contributo civile e che offrono ancora la possibilità di maturare una soluzione condivisa e responsabile per il bene della collettività: lo abbiamo dimostrato più volte nei fatti».

«Dovrebbe essere il sindaco di tutti e offrire il buon esempio, invece, pronuncia parole di chiusura». Le affermazioni di Pietro Pisu – «il gruppo di maggioranza non accoglierà nessun invito al dialogo e alla collaborazione da questa minoranza» – sconcertano l’opposizione che si dice basita e senza parole per il motivo che ha portato il gruppo “Pietro Pisu sindaco”, a eccezione dell’assessore alle attività produttive Carlo Secci, a non partecipare alle celebrazioni per i quarant’anni dell’autonomia di Quartucciu.

Le regole del dialogo

E lo dimostra anche l’evento di venerdì, dove la risposta dei quartuccesi, senza alcun colore politico sulle spalle, non è mancata. «È stata una manifestazione di vera cultura dove è emerso un messaggio di una grandezza universale. I protagonisti si sono uniti, hanno lasciato da parte politica e personalismi e dato un grande insegnamento da seguire perché la storia restituisce sempre qualcosa di buono. Sta a noi coglierlo».

Nessuno scopo politico

Un evento nato, chiariscono gli organizzatori, con l'intenzione di parlare di Quartucciu e della sua recente storia autonomistica e nulla di più. «Da liberi cittadini abbiamo impegnato risorse personali, anche economiche con l'affitto della sala, per riunirli. Democraticamente, abbiamo scelto di essere spettatori perché non ci fossero connotazioni politiche. Volevamo stare in silenzio a godere della bellezza del ricordo. È un paradosso, invece, doverlo rompere a causa di una polemica creata ad arte da una maggioranza scomposta e dalla loro reazione sgarbata e irrispettosa».

Sindaco invitato

Il gruppo “Quartucciu nel cuore”, inoltre assicura di avere, formalmente, invitato il sindaco e il suo gruppo. «Hanno scelto di non partecipare. Il ragionamento del sindaco poi, appare contraddittorio. Se è vero che la programmazione, ma fino a venerdì nessun evento era ufficialmente in programma, per la celebrazione è pronta da tempo, grazie all'apporto delle associazioni, ha scelto di non coinvolgere l'intero Consiglio pur ritenendo, unidirezionalmente, che il tema avrebbe meritato il contributo di tutta l'amministrazione». Tra i quartuccesi oggi, però, resta il rammarico per un bel momento culturale sporcato. «Non era una gara tra le parti, almeno da parte nostra. Sicuramente, non ci piegheremo alle velate minacce così come non ci siamo piegati ai ripetuti tentativi di boicottare l'evento. D'altronde, se si è sicuri del proprio operato, non si intuiscono le ragioni che spingono la maggioranza a ostacolare la libertà di azione della minoranza o a temere i controlli della Procura o della Corte di conti».

