«Vogliamo curare gli “invisibili”» 

Medici, infermieri, psicologi e assistenti sociali visiteranno negli ambulatori di prossimità o a bordo di camper attrezzati; fornitura gratuita di protesi odontoiatriche e farmaci e screening oncologici sono alcune azioni che verranno messe in campo per curare fra gli “invisibili”, persone che non conoscono i canali per accedere alle prestazioni sanitarie o che, per motivi burocratici, non ne hanno diritto.

È questo l’obiettivo del Pnes (Progetto nazionale equità nella salute) per tentare di contrastare la povertà sanitaria, presentato ai sindaci e agli assistenti sociali dei Comuni dal gruppo di lavoro Asl 5. «È il primo passo per la costituzione di un tavolo di lavoro che metterà insieme Asl, Comuni ed Enti del terzo settore per dare gambe a questo ambizioso programma», ha spiegato la responsabile dell’attuazione del Pnes, Giovanna Nieddu.

«Il programma è rivolto alle fasce di popolazione che restano tradizionalmente ai margini del sistema sociale e sanitario -a sottolineato la psicologa Claudia Marras – Sarà l’equipe dell’Asl a raggiungerli per proporre loro visite e screening gratuiti, ma anche per sensibilizzarli alla cura della propria salute».Entro fine ottobre è prevista la costituzione del tavolo operativo per poter partire con l’attivazione dell’equipe psico-sociale negli ambulatori.

