«Vogliamo crescere» Il Tc Cagliari schiera quattro formazioni 

Al via domenica la Serie C a squadre e il Tc Cagliari si fa in quattro. Tante le squadre che il circolo di Monte Urpinu schiererà nel massimo campionato regionale, due nel maschile e altrettante nel femminile. «Il campionato di C è fondamentale per il tennis sardo e dunque anche per il Tennis Club Cagliari per la crescita degli atleti più giovani e del vivaio», dichiara il consigliere responsabile del settore sportivo del circolo Lodovica Binaghi, «stiamo lavorando su un progetto le cui fondamenta sono costituite dal nostro vivaio. Da là siamo ripartiti, pertanto aver la possibilità di quattro squadre in C ci permette di poter affiancare ai nostri giovani, giocatori più esperti che possono aiutarli a migliore fuori e dentro il campo e, allo stesso tempo, togliere loro un po’ di pressione e farli giocare più sereni. Questo ci interessa: il loro percorso di miglioramento e crescita. Lo si può notare sia nelle composizione delle squadre maschili, sia in quelle femminili».

Il roster

Nel maschile, la squadra A propone il franco-argentino Roman Burruchaga (2.1), i 2.4 Niccolò Dessì e Giacomo Crisostomo, i 2.5 Alessandro Mondazzi e Franco Capalbo, Pietro Vernò (2.6), Edoardo Pilia (2.7) e Diego Pinna (2.8); la B i 2.7 Riccardo Ciulli e Samuele Porcu, i 2.8 Lorenzo Rocco e Mauro Spanu, i 3.2 Federico Olla, Francesco Caddeo e Stefano Mocci, Jacopo Sanna (3.3) e Vito Becerra (4.nc); la femminile A Julia Riera (1.7), la romena Georgia Craciun (2.3), le 2.5 Elena Francese e Beatrice Zucca, Eleonora Baroni (2.6) e le 2.7 Francesca Mostallino e Sara Festa; la B con Anna (2.7) e Valeria Barlini Pischedda (2.8), l'argentina Candela Bugnon (2.8), Elena Sassu (3.1), Carlotta Lehner (3.2), Sara Demuro (3.3), Chiara Zucca (3.4) e Chiara Caddeo (4.1).

Rispetto all'anno scorso, due squadre sono salite in B2 nazionale, il Poggio Sport Village maschile e il Ct Decimomannu femminile. «Siamo contenti che due squadre sarde abbiamo raggiunto la promozione, vuole dire che l’intero movimento sardo sta lavorando bene e siamo orgogliosi di questo», prosegue Binaghi, che a proposito del campionato chiosa: «Ci piace migliorare sempre e dunque se l’anno scorso abbiamo sfiorato la fase nazionale, quest’anno vogliamo e dobbiamo cercare di fare meglio, ma i capitani sono avvisati».



