«Vogliamo che la caserma dei Carabinieri apra tutto l’anno» 

Lo chiedono a gran voce da anni ma adesso la richiesta è diventata più impellente. Perché i ripetuti furti alle abitazioni, gli incendi e i danneggiamenti alle auto e i raid vandalici degli ultimi tempi, non possono passare inosservati.

E per questo che i 2500 residenti del litorale, che nel periodo invernale si sentono sempre più abbandonati, auspicano che la caserma dei carabinieri di Flumini, apra tutto l’anno.

Non più solo un presidio nei mesi estivi, ma una caserma vera e propria con militari che possano controllare il territorio da gennaio a dicembre, considerato anche gli ottimi risultati che si raggiungono nel periodo estivo. Non bisogna dimenticare, tra le altre cose, che il sequestro del canile lager di Santu Lianu, era stato portato avanti proprio dai carabinieri della caserma di via Mar Ligure e aveva consentito di avviare tutto l’iter che aveva portato al recupero degli animali e alla liberazione della casa.

«L’apertura tutto l’anno della caserma di Flumini è un nostro desiderio che più di una volta abbiamo espresso al Comando dei carabinieri», dice il vice sindaco Tore Sanna. Desiderio però che va a scontrarsi con diversi problemi, primo tra tutti, aggiunge Sanna, «le difficoltà che hanno, dovute alla carenza di personale». Il secondo problema su cui si sta cercando di intervenire, «è che quei locali in via Mar Ligure non sono costruiti per avere una vera e propria caserma. Noi abbiamo già portato avanti dei lavori per renderli più funzionali ma mancano diverse cose come ad esempio le celle di sicurezza. Cosa succederebbe se dovessero arrestare qualcuno?».

Problemi che non si possono trascurare, dice ancora il vice sindaco che aggiunge, «Cè la necessità di ragionare con i Carabinieri per la costruzione di un nuovo spazio che abbia tutte le caratteristiche necessarie. E il ragionamento che occorre fare è di lungo periodo».

Nell’attesa bisognerà continuare ad accontentarsi dell’apertura estiva, da giugno a settembre quando nel litorale ai 25 mila residenti si aggiungono le migliaia di turisti che scelgono la costa quartese per trascorrere le vacanze. (g. da.)

