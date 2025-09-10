VaiOnline
Carbonia-Iglesias.
11 settembre 2025 alle 00:28

«Vogliamo bus diretti per Cagliari» 

L’Arst: potenzieremo il servizio. I pendolari: universitari penalizzati 

In vista della riapertura delle scuole, l’Arst potenzia gli autobus sostitutivi del treno, ma i pendolari di Carbonia e Iglesias chiedono l’attivazione di corse dirette, senza fermate intermedie, verso le due città più popolose.

«A partire dal 15 settembre – dichiara il direttore dell’Arst Carlo Poliedrini – il servizio di trasporto sarà potenziato con l’attivazione di corse a frequenza scolastica, con orari calibrati sulle esigenze di mobilità degli studenti. A tal fine è stata condotta una specifica campagna di rilevamento dei dati sulla pendolarità scolastica e sugli orari delle lezioni, alla quale ha risposto, ad oggi, circa un terzo degli istituti di secondo grado».

I pendolari

Intanto proseguono gli appelli dei pendolari per un collegamento diretto con il capoluogo: «Aiuterebbe molto dal punto di vista logistico: chi viaggia con un bagaglio deve caricarlo sul bus, per poi scaricarlo e affrontare le scale del sottopassaggio di Decimomannu con le valigie in mano. Immaginate cosa significhi per un anziano» racconta Barbara Pischedda, consigliera comunale di Carbonia e pendolare. «In questi giorni, in cui si svolgono i test universitari, sarebbe stato necessario aggiungere almeno un bus diretto per gli studenti – dice invece Valentina Frongia, lavoratrice pendolare di Fluminimaggiore – mia sorella ha dovuto prendere il bus delle 6.20 per essere a Cagliari alle 8.15. Un bus diretto ridurrebbe i tempi di viaggio». Anche Antonella Pasinato, turista che da anni trascorre le vacanze a Buggerru, si dice «preoccupata per il ritorno: dovendo prendere l’aereo, non vorrei che ci fosse qualche intoppo nel viaggio, già di per sé lungo, - che faccia accumulare ritardo, con il rischio di perdere il volo». Ma sull’ipotesi di introdurre bus diretti, l’Arst resta ferma: «Al momento non è prevista una linea diretta Iglesias–Decimomannu – dichiara Poliedrini –. Tale scelta risponde all’esigenza di garantire la coincidenza con i servizi ferroviari, assicurare una distribuzione più capillare del servizio sul territorio e mantenere i collegamenti con i comuni intermedi. In ogni caso, sarà valutata, in accordo con l’assessorato ai Trasporti, un’eventuale revisione di orari e linee, qualora si rendesse necessaria per migliorare il servizio».

I sindacati

Sui problemi dei trasporti nel Sulcis Iglesiente è intervenuto anche il segretario territoriale della Cgil Franco Bardi. Il sindacalista auspica interventi per garantire un servizio migliore a studenti a lavoratori pendolari fino a quando non saranno terminati i lavori sulla linea ferroviaria, ovvero il 31 dicembre 2026.

«La Cgil chiede anche chiederà all’assessora regionale ai Trasporti – afferma Bardi - un tavolo urgente di confronto per la verifica del servizio di trasporto alternativo organizzato, incluso quello per il trasposto degli studenti pendolari, e di avviare la discussione, non più rinviabile, sulla realizzazione di una vera moderna rete ferroviaria a supporto della vita e dello sviluppo del territorio».

