«Vogliamo avviare i giovani alla tradizione della ceramica»  

Salutato il 2023 in musica e ceramica con il concerto di Rosa Chemical e centinaia di persone in piazza Sant’Andrea, ma soprattutto con “Buon Natale Ceramica!”, il 2024 si apre con nuove prospettive di sviluppo per il settore fittile. La grande protagonista infatti è stata e sarà la ceramica: nell’ultimo scorcio del 2023 Assemini ha partecipato all’augurio di Natale di 56 città italiane di antica tradizione ceramica e con “Natale tra tradizione e innovazione”, un itinerario tra le botteghe dei ceramisti.

È stato un progetto voluto dall’assessore allo sviluppo economico Francesco Murtas: «Grazie a un finanziamento regionale abbiamo realizzato un grande evento: l’obiettivo anche per il 2024, è dare un senso concreto all'essere una città di antica tradizione della ceramica, e rivitalizzare il settore. Abbiamo così colto l’occasione del concerto quando i laboratori sono rimasti aperti nelle ore precedenti, a disposizione per una visita e provare il tornio».

Critica Niside Muscas, consigliera di minoranza: «Credo che i nostri ceramisti meritino un’attenzione decisamente maggiore e una programmazione superiore a quella improvvisata qualche giorno prima di un evento». Chiude Murtas: «In questo gennaio illustreremo un programma per reinserire il “germe della ceramica” nelle nuove generazioni, grazie alla collaborazione con le botteghe artigiane, detentrici di un patrimonio unico, da tramandare».

RIPRODUZIONE RISERVATA