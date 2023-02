«Vogliamo aprire Sa Domu Beccia» 

Il progetto è stato portato all’attenzione della Regione anche dal consigliere Emanuele Cera: «È un intervento del quale mi sono fatto carico personalmente in Consiglio regionale».

Lo scorso dicembre, l’assessore aveva inviato una lettera al presidente della Regione Christian Solinas e agli assessori ai Beni Culturali e al Bilancio, Andrea Biancareddu e Giuseppe Fasolino, in cui si chiedevano 250mila euro. «L’intendimento è quello di rendere il sito fruibile e visitabile in pianta stabile e inserirlo nel già consolidato panorama del circuito nuragico isolano, creando le giuste condizioni per una maggiore fruibilità e una crescita culturale e socio economica del nostro paese», scriveva Schirru nella lettera.

Un sostanzioso finanziamento per una reggia nuragica ancora da scoprire, che probabilmente fu un centro importante del Campidano. Il complesso di Sa Domu Beccia di Uras ha ottenuto dalla Finanziaria regionale 200 mila euro utili per proseguire gli scavi e valorizzare il sito. Lo annuncia l’assessore alla Cultura del Comune di Uras, Luca Schirru.

La richiesta

L’importanza

La reggia nuragica è un vero e proprio unicum archeologico. È un complesso formato da sette torri raccordate da un bastione e da un antemurale con altre sette torri. Fu edificato in una zona strategica, alle pendici del Monte Arci. Oggi si trova a pochi passi dalla strada Statale 131 e potrebbe diventare una tappa per molti viaggiatori.

L’obiettivo

«Il progetto è quello di realizzare, in stretta collaborazione con la Soprintendenza archeologica, un indotto che possa riportare a Uras interesse, visitatori e sviluppo socio-economico – spiega Schirru – La volontà dell’amministrazione comunale è rendere il sito al più presto fruibile al pubblico, realizzando un polo attrattivo per il turismo». Finora la reggia è stata aperta per alcune visite guidate concordate con la Soprintendenza. Due anni fa, è stata protagonista di una rassegna di incontri sulla promozione del territorio, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune.

Gli ultimi lavori

Sa Domu Beccia fu oggetto di scavi negli anni Ottanta e Novanta, poi ripresi negli anni Duemila fino al 2014, quest’ultimo condotto dall’archeologa urese Sara Floris. «Ha riguardato il cortile interno del nuraghe e il mastio, in cui sono presenti tre rampe di scale, altra particolarità di Sa Domu Beccia. Si sono infine fatti interventi di consolidamento della struttura», spiega l’archeologa.

«Gli interventi finanziati dalla Regione punteranno a proseguire l’attività di scavo nelle aree più a rischio e per fare il punto sui tanti materiali ritrovati», anticipa l’assessore Schirru. Ai contributi regionali, si aggiungerà il fondo comunale di 50 mila euro approvato nella precedente amministrazione.

