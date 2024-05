Voglia di riscatto, Mura: più amore per la Tharros 

Grande voglia di riscatto e l’intenzione di ripartire alla grande. Era questo il clima che si respirava ieri sera a Palazzo degli Scolopi durante l’affollata assemblea sul futuro della Tharros. Il confronto fra i dirigenti della società e i tifosi è iniziato con il patron Antonio Mura che ha ribadito come la dirigenza sia aperta a qualsiasi nuova linfa economica possa arrivare dall’esterno: «Se nessuno si fa avanti con idee precise e chiare, noi andiamo comunque avanti, più forti di prima». Poi l’appello agli oristanesi «più amore per la Tharros». Le difficoltà strutturali non sono poche per i biancorossi (retrocessi in Promozione) al momento orfani del campo, oggetto di un importante lavoro di restyling che dovrebbe terminare entro l’estate, poi si dovrà attendere una nuova omologazione. Durante l’assemblea, moderata dall’assessore allo Sport Antonio Franceschi, si è parlato anche della squadra femminile «è stato fatto un miracolo» ha detto la capitana Giorgia Casula, che insieme alle sue compagne porta alto il nome di Oristano a livello nazionale e confessa il sogno «magari l’anno prossimo andiamo in serie B». Dal pubblico Andrea Corona, grande tifoso, ha proposto la creazione delle squadre di Giovanissimi e Allievi regionali.

