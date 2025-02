Prime tintarelle dell’anno, giochi in spiaggia, selfie. E poi tante persone in fila ai chioschi per un aperitivo o per il pranzo. Il meteo regala a Cagliari (e a quasi tutta l’Isola) un piacevole anticipo di primavera. Folla al Poetto e nel litorale di Su Siccu con colonne d’auto. C’è il pieno di presenze anche nella nuova via Roma. Si rivedono grandi numeri al mercato Cuore dopo lo stop polemico di una settimana fa.

