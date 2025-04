Voglia di mare, boom di prenotazioni 

Stabilimenti già quasi sold out alla Prima Fermata, ma è boom anche alla Quarta e alla Quinta. Domanda in crescita rispetto all’anno scorso, qualche novità e pochissimi rincari. Il conto alla rovescia è iniziato, il clima rimane volubile e altalenante, ma gli stabilimenti balneari al Poetto, che in linea di massima taglieranno il nastro della stagione estiva il primo giugno, si preparano a riaprire: i primi lo faranno a maggio (dal 15) alla Prima Fermata, dove gli abbonamenti vanno a ruba. «Nessun rincaro generalizzato», assicura Maria Annunziata Abis, titolare della cooperativa Golfo degli Angeli che gestisce sette stabilimenti al Poetto. «Da anni portiamo avanti la politica dei “piccoli ritocchi”, senza traumatizzare la clientela. Quest’anno, per esempio, la postazione due lettini più ombrellone costerà 1 euro in più», ovvero 32 euro al giorno in prima fila nei feriali, 35 nei festivi. «Per il resto, le tariffe sono rimaste invariate, soprattutto quelle degli abbonamenti che procedono spediti», aggiunge. «Quest’anno abbiamo congelato le tariffe», sottolinea Angelo Cerina, amministratore unico del Lido. «La campagna abbonamenti è andata benissimo, sia con con i clienti storici che con quelli nuovi. Come noto, puntiamo a rendere il Lido uno stabilimento aperto tutto l’anno, da giugno a ottobre per la stagione balneare e per dodici mesi per elio e balneoterapia. Abbiamo avuto più richieste rispetto all’offerta, ci sono tante persone che accettano la cabina senza posto sole garantito».

I costi

Ma quanto costerà la prossima estate in media una giornata in spiaggia al Poetto? Va fatta una premessa: il litorale cambia da Fermata a Fermata e i prezzi variano in base alla scelta della fila (prima, seconda, quarta, etc.) e alle aree più o meno gettonate (Prima e Quarta, soprattutto). Al Lido, la cabina prima categoria plus più sette tessere costa cinquemila e cinquecento euro. Cifra che ovviamente si abbassa scalando di categoria. Sino ad arrivare a duemila e cento euro per la quarta categoria con altrettante tessere. Per l’ombrellone bisogna mettere nel conto altri 300 euro, 1.100 per il parcheggio riservato. «Quando in passato abbiamo ritoccato le tariffe lo abbiamo passato per necessità, penso all’incremento esponenziale del costo dell’energia. Ora quel momento è alle spalle, i nostri prezzi sono adeguati allo standard e ai servizi dello stabilimento. Penso al campus estivo per bambini, per il quale abbiamo anche già prenotazioni dal nord d’Italia. Per il prossimo futuro, invece, stiamo lavorando per attrezzare una richiestissima area cani», aggiunge.

L’accoglienza

«Quest’anno ci siamo rinnovati proprio in tutto», ombrelloni, lettini, spiaggine e sdraio, «e non vediamo l’ora di farti conoscere le milleuno novità di questa stagione estiva», assicurano nella pagina Facebook dell’Ottagono. A disposizione ci sono 300 cabine, suddivise in due categorie: la prima finisce alla terza fila dalla battigia; dalla quarta in poi si entra in seconda fascia. Per ogni tipologia, c’è sia l’abbonamento stagionale che quello mensile, che il noleggio giornaliero. Sui servizi punta da sempre il Golfo degli Angeli: i sette stabilimenti sono sempre più inclusivi. «Vendiamo pacchetti anche ai turisti, soprattutto disabili, anziani e famiglie con bambini. Le postazioni sono accessibili a tutti», ribadisce Maria Annunziata Abis.

Le incognite

Per gli operatori, però, l’estate 2025 sarà anche l’anno della grande incognita: «Siamo pronti ad affrontare alla grande la stagione, ma questo è l'anno dell'incertezza totale per quanto riguarda le concessioni», spiega Luciano Spiga, uno dei titolari dell’Oasi (Quarta Fermata). «Oltre Tirreno è già partita la corsa alle concessioni ed è un massacro. Staremo a vedere. Nell’attesa coi continuiamo a puntare sul relax, i servizi, l’intrattenimento leggero durante la cena». ( ma. mad. )

