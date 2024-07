Voci (femminili) contro la violenza 

Un cartellone di primo livello e policromatico con le artiste e le autrici in prima fila: da Maria Cafagna a Paola Barale, da Francesca Manfredi ad Alice Mangione. Così da domani e sino a venerdì, a Dolianova torna Street Books, la nona edizione del festival letterario organizzato dall’associazione Miele Amaro. Ogni sera, a Villa de Villa cancelli aperti dalle 20. Con leggerezza e ironia, in modo informale, nello spirito che anima il festival, si affronta il tema di questa edizione: “Narracontro: raccontare per trasformare, voci contro la violenza”. Presentano le tre serate l’ullustratrice Beatrice Lai e la giornalista Carla Mura.

Lo spirito

Momenti di intrattenimento coi reading di Virginia Pili e Moreno Murgia, la musica di Mazulco, Moon Foongo e Punto Musica, le illustrazioni live di Bea Aresti e Nervyduck, l'immancabile Chiringuito con prodotti del territorio, vino e birrette, faranno da contorno alla presentazione dei libri, i veri protagonisti, di giovani e promettenti scrittori e di autori già affermati.

Il via domani

Si parte, dunque, domani. A Villa di Villa, dalle 20, verranno presentati “Il periodo del silenzio” di Francesca Manfredi, “Cattive maestre. Donne in technicolor che hanno influenzato un’intera generazione” di Maria Cafagna, a chiudere la prima serata Giobbe Covatta che presenterà il libro “Il commosso viaggiatore. Alla scoperta dell'Africa” e il suo spettacolo “Scoop: donna sapiens”, un monologo che prova a dimostrare in modo dissacrante e irriverente la superiorità della donna sull’uomo.

Giovedì sera

Il 18 sarà la volta di Luca Carta di Wordy con “Che cosa è successo”, Vincenza Alfano con “La guerra non torna di notte” e Dayane Mello con “La bambina che dormiva sempre con la luce accesa”. A chiudere la seconda serata Paola Barale, che presenta in dialogo con Le Perle di Pinna, il suo “Non è poi la fine del mondo. Il potere della fragilità”, un viaggio nelle emozioni di una tappa ineluttabile della vita femminile, la menopausa, della quale l'autrice sfata tabù e preconcetti.

Gran finale

La serata conclusiva, venerdì 19, comincia con Tony Laudadio e il suo “Elaborate forme di solitudine”, Laura Buffoni con “Un giorno ti dirò tutto” e Francesca Ruvolo con “La felicità è una cosa semplice”. Alice Mangione, che ha calcato il palcoscenico di Colorado , Zelig e LOL chiuderà Street Books 2024, portando l'ironico monologo “Cosa volete da me”, un viaggio dentro se stessi, ma in metropolitana, un esilarante parallelo tra il trasporto pubblico e quello interiore. (red. est.)

