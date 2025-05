Voci e suoni in onore del santo patrono 

Serata dedicata alla polifonia domani a Serdiana nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Salvatore. Alle 19,15 nella parrocchia si terrà il concerto “Voci e suoni per il patrono” con l’esibizione del Coro San Francesco di Serdiana e il Collegium Kalaritanum. In scaletta brani in italiano e in sardo presi dalla musica colta e dalla tradizione popolare.

Il coro di Serdiana presenterà un ampio repertorio di Frisina, Atzori, Soleandro e Lotta mentre il Collegium Kalaritanum proporrà due pezzi di musica colta di Esenvalds e Saint-Saens, brani di Sanna, Rachel e altri tratti dal progetto 2025 “Sa lingua mea est musica” che ha debuttato a Barcellona nella Sagrada Familia per la valorizzazione della lingua e della musica sarda.

La serata prevede anche una parte strumentale con l’intervento di Claudio Mosca al piano e Giada Vettori al violoncello che eseguiranno brani di Čhaikovskij, Saint Saens e Morricone. (c. z.)

