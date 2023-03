Voci di addio di Mancini alla panchina dell’Italia 

Il ct Roberto Mancini starebbe riflettendo sulla possibilità di lasciare la panchina azzurra. I suoi rapporti con la Figc sarebbero tesi da qualche tempo e le prime due gare di qualificazione agli Europei del 2024 (il ko casalingo con l’Inghilterra e la vittoria stiracchiata su Malta in trasferta) avrebbero peggiorato la situazione. È quanto svelato dal quotidiano la Repubblica nell’edizione on line di ieri. L’allenatore potrebbe dimettersi dopo le Final Four di Nations League di metà giugno, e nell’attuale malessere oltre alla delusione per la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar potrebbe esserci il corteggiamento del Psg, che pare ritenere il tecnico italiano la persona più adatta per gestire un gruppo litigioso di fuoriclasse tra cui Mbappé, Messi, Netmar, Donnarumma, Verratti.

Contemporaneamente cresce la possibilità di un clamoroso ritorno sulla panchina della Nazionale di Antonio Conte, che ha appena lasciato il Tottenham e alla guida dell’Italia ha giocato gli Europei del 2016 perdendo ai quarti di finale con la Germania.

