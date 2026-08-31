“Voci d’Europa” da intonare Così si fa diplomazia culturale 

Si salpa alle 8.30 di giovedì sul traghetto per l’isola dell’Asinara. Si approda nelle meraviglie architettoniche e paesaggistiche del Nord Sardegna, esaltate dalle voci sarde, friulane, slovene e britanniche dei tredici cori che prendono parte al quarantatreesimo festival internazionale della musica polifonica. Sono le “Voci d’Europa” che vale la pena ascoltare. «Cantare in coro significa sacrificio e, per quanto complesso e faticoso, dà emozioni e porta una gratificazione considerevole e preziosa», afferma Maria Maddalena Simile, presidente del Coro Polifonico Turritano, che organizza l’evento.

La direttrice artistica Laura Lambroni ricorda la felice intuizione del maestro Antonio Sanna e aggiunge: «I festival corali custodiscono un valore sociale e culturale inestimabile. La polifonia non è soltanto una tecnica esecutiva, ma è diplomazia culturale, è la metafora perfetta di una comunità coesa in cui identità differenti si fondono nell'ascolto reciproco, trasformando il canto in uno strumento d'intesa tra i popoli».

Il programma

Giovedì il via sul traghetto per l’isola dell’Asinara (ore 8.30) a cura del Coro Polifonico Turritano, seguito in serata (ore 20.30) dall’esibizione nella chiesa della Madonna delle Grazie a Santa Maria Coghinas. Venerdì trasferimento nel piazzale della chiesa di San Gavino a Porto Torres, con il Coro Boghes Noas di Ossi e il Coro de Iddanoa Monteleone. Invece all’interno della basilica si esibiscono il coro Vikra di Trieste diretto da Petra Grassi, che opera sotto l'egida della Glasbena Matica, dove cantano coristi di entrambi i paesi, e il Coro Polifonico di Ruda, compagine friulana guidata da Fabiana Noro. Sabato Monteleone Rocca Doria ospita il Coro de Iddanoa Monteleone e il Coro Lorenzo Perosi di Dorgali, e quindi all’interno della storica chiesa di Santo Stefano saranno protagonisti il Coro Hic et Nunc di Cagliari, la formazione Vikra e il Coro Polifonico di Ruda. Domenica nell’abbazia di San Pietro di Sorres a Borutta, la messa cantata dal Coro Vikra che poi sarà in concerto insieme alla Polifonica Santa Cecilia e al Coro Hic et Nunc. Chiusura in serata alla Tenuta Li Lioni di Porto Torres, con il festoso “Terzo Tempo” che riunirà il Coro Santu Mauru di Sorgono, il Rise and Shine Singers Club Gospel Choir di Cagliari, il Coro San Teodoro di Paulilatino, l’Associazione Intragnas e il Coro Polifonico Turritano.

L'evento speciale

Sabato 24 ottobre nella Basilica di San Gavino a Porto Torres, in collaborazione con il Festival “Nella Città dei Gremi” di Sassari e con il patrocinio del Comune di Porto Torres, il palco sarà per The Tallis Scholars, la prestigiosa formazione britannica diretta da Peter Phillips che l'ha creata nel 1973. Laura lambroni spiega: «L’ensemble ha ridefinito il modo di cantare la musica rinascimentale». Purezza e limpidezza sonora che ora potrà ascoltare anche il pubblico sardo.

RIPRODUZIONE RISERVATA