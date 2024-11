Voci dalla Spagna Tre primedonne raccontano il mondo 

Prendono il via domani alle 10 all’Auditorium del Convitto nazionale Canopoleno di Sassari gli appuntamenti autunnali del festival letterario “Dall’altra parte del mare”, dedicato alle letterature contemporanee in lingua spagnola. A dialogare con gli studenti e gli insegnanti le scrittrici Bibiana Candia, Elisa Victoria e Margaryta Yakovenko, coordinate da Monica Bedana.

Di sera “Dall’altra parte del mare” prosegue ad Alghero (alla sala congressi de Lo Quarter, alle 19), dove Margaryta Yakovenko dialogherà del suo romanzo “Fuori posto” (People edizioni) con la giornalista Brunella Giovara. Bibiana Candia, filologa, scrittrice e poetessa galiziana, presenta in prima nazionale “Zucchero” (Cencellada Edizioni), un romanzo potente, frutto di un minuzioso lavoro di documentazione, in cui ricostruisce la storia vera di 1.700 ragazzi galiziani emigrati a Cuba nel 1853 e costretti in schiavitù nelle piantagioni di canna da zucchero, mentre la scrittrice sivigliana Elisa Victoria tratteggia in “Vocedavecchia” (Blackie) il ritratto irresistibile di una ragazzina di 9 anni, decisa a tutti i costi a essere felice, nonostante gli insegnamenti contradditori e a volte destabilizzanti degli adulti.

