Voci dalla Sardegna 

Questa sera alle 21 su Videolina andrà in onda la seconda puntata di “Sentidu – Is Arraxinis de Sa Vida”, la trasmissione condotta da Gianluca Medas che attraversa la Sardegna profonda, quella che resiste nel silenzio dei luoghi e nella voce degli anziani.

La puntata è dedicata a Sa Zeppara, comunità nata dalla lotta, figlia del riscatto e della speranza. Una terra che non esisteva fino a quando il desiderio di giustizia sociale non la rese reale. La terra venne strappata ai latifondi e ridata ai contadini, ai minatori, agli esclusi. Così nacque un borgo. Con le testimonianze di Maria Bruna Puddu, Agostino Forte, Vincenza Floris e Livio Frau.

RIPRODUZIONE RISERVATA