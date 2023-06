Una serata ricca di spunti di riflessione, una grande lezione di vita, quella data sabato al numeroso pubblico del teatro Tonio Dei dai ragazzi e dalle ragazze delle classi 3 A e B Scienze umane del Leonardo Da Vinci di Lanusei. L'occasione è stata l'evento «SocialMente Utili. Giovani voci contro la violenza di genere». Sono rimasti tutti inchiodati alle sedie per l'intero spettacolo durante il quale hanno fatto sentire la loro voce su temi così purtroppo ancora strettamente attuali. E' stato l'ultimo atto di un percorso durato un anno del progetto Pcto coordinato dalla docente Maria Paola Medda e curato dall'associazione Voltalacarta, in prima linea da 10 anni sui temi della violenza e della discriminazione di genere in contesti educativi e di formazione.

Sono stati gli stessi studenti che hanno voluto organizzare la serata sentendo l'urgenza di esprimersi attraverso letture, riflessioni, testimonianze. I tanti che erano seduti tra il pubblico sabato sera è certo che si sono alzati con un bagaglio arricchito di importanti riflessioni.

Non poteva sperare in esito migliore Loredana Rosa, presidente di Voltalacarta: «Sono stati meravigliosi. È stata una serata indimenticabile. Sono loro che hanno insegnato a noi, mettendoci la faccia, con coraggio, l'importanza di lottare contro la violenza e gli stereotipi di genere, a reclamare il sostegno delle istituzioni. A parlare anche di importanti tematiche sui diritti delle persone Lgbtq+». L'evento ha avuto uno scopo benefico, il ricavato sarà destinato al sostegno di percorsi di usciti dalla violenza.

