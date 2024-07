Voce in prestito per il neo dottore 

Una malattia gli impedisce di parlare, per discutere la tesi di laurea chiede in prestito la voce alla cugina. Risponde alle domande dei docenti scrivendo brevi testi al computer e incassa un 110 e lode in un’aula magna che sembra la curva di uno stadio. Gianluca Zanda ha 23 anni, la sua famiglia (originaria di Desulo) vive a Villamassargia. Nei giorni scorsi si è laureato in scienze agro-zootecniche nell’Università di Sassari. Per l’occasione sono arrivati dal paese barbaricino anche i nonni materni Mariangela (Magnela) Casula e Antonio Carta (noto Murinu) e gli amici della leva del 2001.

La malattia

La vita di Gianluca Zanda nel 2020 cambia come quelle di tutti. Ma il Covid non c’entra nulla. Gli viene diagnosticata una rara malattia neurodegerativa. Nelle sue giornate entra prepotentemente la sindrome di Pkan, due-tre casi ogni milione di abitanti. «Ho avuto un senso di vuoto dentro di me – racconta il neo dottore – non sapevo da che parte girarmi. Vedevo muri dappertutto. Ho capito che era qualcosa di grave e in qualche modo cercavo di pensare a come andare avanti». Anche in casa si vivono momenti di grande sconforto. «Mia madre Anna Maria ha sofferto tantissimo, mio padre Pino riesce invece a vedere sempre uno spiraglio di luce. Io pian piano ho cominciato a convivere con questa nuova situazione. Cerco di convincermi che tutto questo passerà e sarà solo un brutto sogno. Ho un grande privilegio: avere amici davvero speciali e soprattutto cugine e cugini che non mi hanno mai fatto sentire solo». Già, i cugini. Tra loro c’è anche Francesca Lai. È lei che ha esposto la tesi sulla produzione del latte nell’azienda dei fratelli Zanda a Villamassargia nella zona di S’Ortu Mannu. «Ho seguito Gianluca nella redazione del testo – racconta – ho fatto altri studi e non conosco questi argomenti. Ma Gianluca è stato bravo e rendere semplice tutto quanto. Ero emozionatissima».

La laurea

«Ho cercato di abbattere questi muri immaginari con l’aiuto di genitori e amici – racconta Gianluca Zanda – la malattia mi ha costretto a cambiare il modo di studiare. Il mio obiettivo restava sempre quello di laurearmi con il massimo dei voti. Per trascrivere gli appunti mi sono fatto aiutare da mia mamma. A partire dal mese di dicembre 2022 è andato tutto in discesa. Da maggio 2023 a maggio 2024 ho dato 12 esami. L’Università mi è venuta incontro in modo impeccabile agevolando anche le metodologie di comunicazione. I professori sono stati fantastici: se mi vedevano in difficoltà cercavano di spronarmi. Rispondevano subito alle mail, mi sono venuti incontro quando c’era da spostare la data di un esame. I colleghi mi giravano gli appunti. Tutti mi hanno voluto bene e aiutato». Gianluca Zanda ha un sorriso bellissimo, due occhi vispi e uno sguardo proiettato nel futuro. «Nella vita non bisogna mai porsi dei limiti – conclude – dobbiamo rimetterci continuamente in gioco. Si va avanti».

