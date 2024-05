VNL, Italia avanti tutta con Orro ancora titolare 

Macao. Secondo successo a Macao per le azzurre della pallavolo che hanno battuto la Repubblica Dominicana 3-0 (25-12, 25-19, 25-21). L'Italia di Velasco, con Alessia Orro ancora schierata da palleggiatrice titolare, ha così ottenuto la quinta vittoria consecutiva nella Nations League 2024, conquistando altri preziosi punti (6,68) per la qualificazione olimpica, attraverso il world ranking. Oggi la Nazionale avrà un giorno di riposo, in attesa dell'impegnativa sfida con il Brasile vice campione del mondo in programma domani mattina alle 6.30 italiane.

«Oggi è andato tutto bene, siamo soddisfatte per questa vittoria 3-0», ha detto la regista di Narbolia. «Abbiamo conquistato altri punti preziosi per la qualificazione olimpica, adesso arriveranno le partite più difficili contro Brasile e Cina. Io credo che ogni giorno che passa stiamo mettendo un tassello in più, avremo un giorno di riposo a disposizione per studiare le nostre avversarie e allenarci, cercando di migliorare ulteriormente la nostra intesa».

C’è voglia di far bene: «Sappiamo molto bene che le prossime avversarie sono molto forti, dovremo metter in campo il massimo impegno, scendendo in campo con tanto carattere e determinazione. Alla fine ci stiamo allenando insieme da poco più di una settimana e come è normale dobbiamo aggiunge solo un po' d'olio ai meccanismi di gioco e tutta la squadra migliorerà», conclude.

