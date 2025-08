vnl alla Polonia, l’italia è argento 

Argento. Gli azzurri non sono riusciti a ripetere le prestazioni viste contro Cuba nei quarti e Slovenia in semifinale e si sono arresi alla Polonia nella finale della Volley Nations League al Beilun Gymnasium di Ningbo in Cina. Netto e meritato il successo della squadra di Nikola Grbic, che si è imposta in tre rapidi set: 25-22, 25-19, 25-14.

Resta per il sestetto capitanato da Simone Giannelli e guidato in panchina da Fefè De Giorgi la soddisfazione della prima medaglia nella breve storia di questa manifestazione (erede della World League), al termine di un lungo percorso iniziato l’11 giugno a Quebec City, proseguito a Chicago e a Lubiana e concluso ieri dopo 12 vittorie complessive. Sul terzo gradino del podio della VNL 2025 è salito il Brasile che, nella finale per il terzo e quarto posto, ha superato in rimonta per 3-1 (23-25, 25-20, 25-23, 25-19) la Slovenia.

Azzurre in raduno

Intanto per Alessia Orro sono finite le brevi vacanze nell’Isola dopo il trionfo nella Volleyball Nations League femminile, in cui la giocatrice di Narbolia è stata anche premiata come migliore palleggiatrice. A una settimana dalla finale di Lodz, la Nazionale femminile del commissario tecnico Julio Velasco si è ritrovata ieri a Cavalese per il primo collegiale di preparazione in ottica campionato del mondo. Dalla località del Trentino (dove le azzurre resteranno sino a venerdì) comincia l’avvicinamento all’atteso appuntamento iridato in programma in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre, in cui l’Italia si presenta da logica favorita, forte dell’oro olimpico e di due successi consecutivi in Vnl.

Le 16 le azzurre : Yasmina Akrari, Ekaterina Antropova, Carlotta Cambi, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah Fahr, Eleonora Fersino, Gaia Giovannini, Alice Nardo, Stella Nervini, Linda Nwakalor, Loveth Omoruyi, Alessia Orro, Benedetta Sartori, Myriam Sylla.