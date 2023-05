Vlahovic, un gol al razzismo 

Atalanta 0

Juventus 2

Atalanta (3-4-2-1) : Sportiello 6; Toloi 5.5, Djimsiti 6.5, Scalvini 6; Zappacosta 5, De Roon 6, Ederson 6.5 (5’ st Boga 6) (20’ st Soppy 6), Maehle 5.5; Koopmeiners 6.5, Pasalic 6 (15’ st Muriel 6.5); Zapata 6. In panchina: Musso, Rossi, Okoli, Demiral, Palestra. Allenatore Gasperini 6.

Juventus (3-5-2) : Szczesny 6; Danilo 6, Rugani 6.5, Alex Sandro 6.5; Cuadrado 5.5, Fagioli 6 (20’ st Pogba 6), Locatelli 5.5, Rabiot 6.5, Iling-Junior 7 (37’ st Kostic sv); Di Maria 5 (37’ st Chiesa sv), Milik 6 (20’ st Vlahovic 6). In panchina: Pinsoglio, Perin, Bremer, Gatti, Kean, Bonucci, Miretti, Soulé, Barbieri. Allenatore Allegri 6.5.

Arbitro : Doveri di Roma 1 5.

Reti : 11’ st Iling-Junior, 53’ st Vlahovic.

Note : ammoniti Rabiot, Maehle, Vlahovic. Angoli: 7-3. Recupero: 1’ pt, 8’ st.

Bergamo. La primizia da senior di Iling-Junior colpisce il bersaglio al primo tiro in porta della partita a 4’ dall’ora di gioco, la stoccata al 98’ di Vlahovic fa giustizia dei cori razzisti nei suoi confronti. Se l’Atalanta perde il treno della Champions restando comunque sesta, la Juventus sorpassa la Lazio al secondo posto dopo una partita accorta e intelligente e consolida le sue ambizioni Champions, ferma restando l’incognita della giustizia sportiva. La quale sarà chiamata a esprimersi anche sulla partita di Bergamo visto quel coro “Zingaro” rivolto al centravanti serbo della Juve, che ha indotto Doveri a fermare la partita in pieno recupero per un minuto; l’arbitro, quando poi al 98’ Vlahovic ha raddoppiato, ne ha frenato la corsa polemica, cominciata con un dito sulla bocca a zittire gli incivili.

La partita

Due le occasioni principali del primo tempo con Di Maria (22’), lesto a inserirsi sulla traiettoria all’indietro di Koopmeiners per De Roon allarga però a giro dal vertice destro, e Scalvini (25’) che per i padroni di casa colpisce il palo di testa. La sfida è aperta e vivace, anche se la squadra di Allegri sembra abbassarsi all’eccesso subendo il forcing locale. A colpire però sono gli ospiti, grazie al gran lavoro in fascia di Iling-Junior, 2003 inglese, che ruba la sfera a Zappacosta, serve Rabiot e aspetta il rimpallo tra Maehle e Milik davanti all’area piccola per la botta sotto la traversa. A 1’ dal 90' Vlahovic si fa ipnotizzare da Sportiello sul preciso smarcamento di Rabiot, quindi il secondo legno atalantino di Zappacosta , poi la sospensione di Doveri per il “sei uno zingaro” rivolto dalla Curva Nord nerazzurra proprio all’attaccante serbo, che si rifà all’8’ di recupero.

Le polemiche

«Non è razzismo, ma maleducazione». Gian Piero Gasperini vuole derubricare all’«offesa a un singolo» il coro rivolto a Vlahovic. «Il razzismo è gravissimo e va combattuto, ma in questo caso si tratta di maleducazione. È rivolto a un singolo. Il razzismo è una cosa più seria», dice Gasperini.

