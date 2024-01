Vlahovic implacabile La Juve resta in scia 

Salernitana 1

Juventus 2

Salernitana (3-5-2) : Costil 6; Daniliuc 5.5, Fazio 6.5, Gyomber 5.5; Sambia 6.5 (44’ st Martegani sv), Maggiore 6, Legowski 6, Candreva 6.5, Bradaric 6.5; Tchaouna 6 (12’ st Bronn 6), Simy 5.5 (32’ st Ikwuemesi 6). In panchina. Fiorillo, Ochoa, Botheim, Stewart, Sfait, Lovato. Allenatore Filippo Inzaghi 6.

Juventus (3-5-2) : Szczesny 6; Gatti 5.5 (1’ st Rugani 6.5), Bremer 6, Danilo 6.5; Weah 6 (36’ st Nonge 6), McKennie 6, Nicolussi Caviglia 5.5 (14’ st Milik 6), Rabiot 6.5, Kostic 5 (1’ st Iling-Junior 7); Vlahovic 7, Yildiz 6.5 (23’ st Miretti 6). In panchina: Pinsoglio, Perin. Allenatore Allegri 7.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata 6.5.

Reti : 39’ pt Maggiore; 20’ st Iling-Junior, 46’ st Vlahovic.

Note : ammoniti Gyomber, Filippo Inzaghi, Gatti, McKennie, Rugani, Vlahovic, Rabiot. Espulso: Maggiore, all’8’st, per doppia ammonizione. Spettatori: 29mila circa. Angoli: 8-2 per la Juventus. Recupero: 0’; 6’.

Salerno. La Juventus batte (2-1) all’ultimo respiro in rimonta una bella Salernitana e continua la rincorsa all’Inter. I granata chiudono il girone d’andata all’ultimo posto ma lanciando comunque al campionato importanti segnali di vitalità. Allegri, senza Chiesa e Cambiaso, dà fiducia a Yildiz nel tandem offensivo con Vlahovic. Una scelta che in avvio sembra pagare: la stella turca manda in tilt la retroguardia della Salernitana che fa fatica a contenerlo.

I bianconeri ci provano soprattutto su palla inattiva ma, nell’unica circostanza in cui McKennie riesce a colpire, Costil riesce a salvare. Sul finire di tempo, però, è la Salernitana a passare: Gyomber lancia Sambia in campo aperto, il francese appoggia per Tchaouna che serve Maggiore al limite, l’ex capitano dello Spezia disegna una parabola imprendibile che termina nell’angolino alla destra di Szczesny. L’Arechi esplode e “accompagna” la Salernitana al riposo avanti di un gol. Nella ripresa Allegri cambia subito, inserendo Iling jr e Rugani per Kostic e Gatti. La Juventus parte forte e al 9’ trova l’episodio: Maggiore atterra Rabiot in ripartenza e si becca il secondo giallo. La Vecchia Signora spinge e al 20’ trova il pari che nasce tutto sull’asse dei neo entrati: Milik crossa dalla destra, la palla attraversa tutta l’area e arriva a Iling jr che tutto solo calcia alle spalle di Costil. Sull’1-1 e con l’uomo in meno la Salernitana prova a stringere i denti ma arriva il gol all’ultimo respiro: traversone dalla destra di Danilo, Vlahovic salta più in alto di tutti e batte Costil.

