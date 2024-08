Vlahovic è l’unica certezza della Juve 

Torino. In mezzo a tanti punti interrogativi, Dusan Vlahovic rimane la certezza della Juventus. Tra acquisti che devono ancora essere perfezionati, ed esuberi da piazzare altrove, il serbo è al centro del progetto Thiago Motta. E anche lui stesso sa di avere grandi responsabilità nella stagione che sta per cominciare: «Arrivo bene a questo nuovo campionato, sono carico e motivato - ammette il classe 2000 - e punto ad aiutare la squadra: era da due anni che a causa di problemi fisici non facevo la preparazione estiva insieme ai miei compagni, è stata tosta ma mi sento pronto». Ora c'è anche la Juve a dover essere pronta, pur con qualche incertezza e passaggio a vuoto durante le amichevoli estive: «Ci sono tantissime novità, è tutto molto diverso - spiega Vlahovic in conrferenza stampa - e ci vorrà tempo, anche se non ne abbiamo: siamo tutti a disposizione per imparare velocemente, la nostra nuova identità dovrebbe iniziare già a vedersi».

I test non sono andati bene: l'unica vittoria è arrivata contro la Next per 4-0 nella sfida in famiglia da un'ora allo Stadium, poi l'esordio contro il Norimberga è stato da incubo (0-3), a Pescara il pari per 2-2 con il Brest e infine il tonfo in Svezia a Goteborg contro l'Atletico Madrid (0-2). E lunedì è già tempo di campionato: «Stiamo facendo il massimo per essere pronti», assicura il serbo in vista della prima allo Stadium contro il neopromosso Como nel posticipo delle 20.45. Mentre il dt Giuntoli lavora sul mercato, con particolare attenzione agli esuberi, con Chiesa che al momento vive sempre da separato in casa alla ricerca di una nuova sistemazione.

