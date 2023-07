VLAHOVIC è già ai saluti? 

Ora si fa sul serio. Il mercato entra nel vivo, con l’apertura ufficiale e la volontà di chiudere i giochi prima dell’inizio della preparazione delle squadre. Sono almeno dieci i nodi da sbrogliare. Da Frattesi, principe del mercato per la gioia del Sassuolo che sogna l’ennesima asta, a Milinkovic-Savic, mai così vicino a lasciare la Lazio. Da Onana a Lukaku, legati a filo doppio, a Scamacca e Koopmeiners, con tante pretendenti, fino a Vlahovic o Chiesa (che la Juve potrebbe sacrificare a partire da 60 milioni senza che Allegri batta ciglio) e ad Amrabat, per il quale scemano gli acquirenti alla cifra chiesta dalla Fiorentina, o a un ritorno sul mercato di Berardi. Sono loro, per ora, i protagonisti dei sogni di società e tifosi.

Dal Sassuolo

Frattesi è centrocampista tuttofare, moderno. La Roma lo vorrebbe riportare a casa dopo averlo ceduto tenendosi il 30%. Mezza serie A è sulle sue tracce, visto che non vuole andare all’estero. L’Inter è un passo avanti, Juve e Milan per ora hanno altre priorità, ma la Roma può chiudere se porta da 30 a 35 milioni la sua offerta.

Alla Lazio

Il sergente Milinkovic-Savic, nei secoli fedele, potrebbe lasciare la Lazio dopo 9 anni e una stagione super (9 gol e 8 assist). La Juve è in prima fila, l’Inter in seconda se non arriva a Frattesi. Lotito vuole 30-40 milioni: tanti per un campione che ha 29 anni.

I nerazzurri

Dopo avere ceduto Brozovic, l’Inter ha necessità di arrivare al goleador belga Lukaku (14 reti in una stagione giocata a metà, dopo un Mondiale negativo). Il Chelsea dopo averlo pagato 115 milioni due anni fa ora si accontenta di 40 per un giocatore che ha appena rifiutato 58 milioni a stagione dagli arabi dell’Al Hilal e vuole solo i nerazzurri. Serve far partire un titolare e per Onana, preso a parametro zero l’anno scorso, può ottenere 50 milioni dal Manchester United per poi inseguire Trubin o Mamardashvili e tornare alla carica per Frattesi.

Osimhen

Con Mbappè e Kane è la triade di super bomber dei campionati europei. Il camerunense tratta per prolungare il contratto e De Laurentiis lo vuole confermare, a meno di offerte faraoniche (com’è accaduto in passato per Cavani e Higuain). Bayern, Liverpool e Bayern sono interessati ma non disposti a spendere i 150 milioni chiesti dai partenopei.

I bianconeri

Giuntoli comincia a lavorare per la Juve e deve liberarsi di contratti onerosi. Per ottenere i suoi obiettivi, visto il riscatto di Milik, potrebbe fare cassa con uno dei due gioielli d’attacco. Vlahovic interessa Bayern, Atletico, Liverpool, Tottenham e Newcastle. La richiesta è di 70-80 milioni. Per dieci di meno si può arrivare a Chiesa, spesso frenato dagli infortuni, nel mirino di Liverpool, Bayern e Psg.

Koopmeiners e Scamacca

L’olandese dell’Atalanta è la prima scelta del Napoli per rafforzare la rosa scudetto. Più defilate ci sono Inter e Milan. L’attaccante romano del West Ham, frenato da un serio infortunio, vorrebbe tornare in Italia: ha un patto con la Roma ma i giallorossi lo vorrebbero in prestito. Sulle sue tracce c’è anche il Milan.

Ambrabat e Berardi

Il metronomo viola Amrabat, protagonista di un grande Mondiale, sembrava destinato al Barca, che invece ha preso Gundogan, e così potrebbe andare all’Atletico Madrid, ma la Fiorentina deve abbassare il prezzo.

L’esterno del Sassuolo stavolta potrebbe davvero lasciare l’Emilia. Era nel mirino di Lazio e Fiorentina ma ora si fa spazio la Juve di Giuntoli, in caso di partenza di Chiesa. Dopo 333 partite e 124 gol il capitano potrebbe lasciare il Sassuolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA