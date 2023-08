Vlahovic, adesso c’è il Bayern 

Non solo Ibanez, forse anche Matic. Che la Roma dei Friedkin dovesse e volesse vendere per far cassa e provare ad accontentare Mourinho era cosa nota. Ma al difensore brasiliano, non convocato per l’amichevole col Tolosa perché è in chiusura la cessione agli arabi di Al Ahli per 35 milioni compresi dieci di bonus, si potrebbe aggiungere anche la cessione del serbo. Arrivato dallo United lo scorso anno, Matic ha rinnovato dopo una stagione positiva, ma ora in Francia sono certi: il Rennes lo tratta, e lui non avrebbe detto di no. Resta da capire cosa ne dice la Roma, e soprattutto Mourinho. Il tecnico portoghese si è visto sfuggire Scamacca, e con ogni probabilità non otterrà neanche Morata: il centravanti spagnolo ora all’Atletico è il numero 1 della lista Inter per l’attaccante, dopo la delusione Lukaku. La Roma però insiste per Marcos Leonardo, stellina del Santos. La trattativa con i sudamericani va avanti e i capitolini non si smuovono dalla loro offerta: 18 milioni tra bonus e parte fissa per portare in Italia una delle promesse più scintillanti del calcio verdeoro. Il Santos riflette.

Difensori e portieri

L’affare Scamacca-Atalanta è in dirittura, Gasperini dovrà invece aspettare un po’ di più per il prestito di De Ketelaere: la formula è quella del prestito a tre milioni più il diritto di riscatto. La Fiorentina aspetta invece di chiudere per Nzola, centravanti dello Spezia retrocesso. Il Napoli ha chiuso per Natan, il difensore brasiliano arrivato dal Bragantino ha effettuato le visite mediche a Roma, poi in serata ha raggiunto la squadra a Castel di Sangro e si è seduto accanto a De Laurentiis per assistere all’amichevole con l’Augsburg. Sempre dal Brasile arrivano indizi per il portiere Inter, alla ricerca di due giocatori nel ruolo dopo la cessione di Onana: Bento, n.1 dell’Atletico Paranaense, ha ammesso che un’offerta dall’Inter è arrivata. «Ora il mio sogno è nelle mani del presidente». L'altro è il portiere svizzero Yann Sommer: l’uomo che parò due rigori all’Italia chiudendole le porte del Mondiale 2022 è atterrato a Milano, dove oggi sono previste le visite mediche.

Attaccanti

Voci da Londra scuotono il mercato delle punte. Il Tottenham avrebbe chiuso definitivamente le porte al Bayern Monaco per Harry Kane, che intanto con la maglia degli Spurs ha segnato 4 dei 5 gol in amichevole allo Shakhtar, e così il club bavarese alla ricerca di un centravanti avrebbe riaperto il dossier Vlahovic. La Juve ha bisogno di fare cassa e per questa ragione cerca acquirenti per l’attaccante serbo. La Lazio “annuncia” l’arrivo in serata a Roma del danese Isaksen: per lui visite mediche questa mattina, ma Maurizio Sarri spera di avere anche anche altre buone notizie, in particolare per quanto riguarda Ricci del Torino, che il tecnico ritiene importante per completare il centrocampo.

RIPRODUZIONE RISERVATA