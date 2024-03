Vladimir Putin verso un plebiscito 

Mosca. Quello di Vladimir Putin si avvia a essere non solo un successo, ma un vero plebiscito. Almeno stando ai dati ufficiali, che riferiscono di una partecipazione massiccia degli elettori alle presidenziali, anche nei territori ucraini annessi. Mentre sulla regione russa di confine di Belgorod continuano i pesanti bombardamenti ucraini e nei seggi si moltiplicano quelli che le autorità definiscono “atti di vandalismo”, ai quali Mosca risponde accusando i Paesi occidentali di averli ispirati e i loro diplomatici in Russia di “interferenze” nel voto. La Commissione elettorale centrale (Cec) ha stimato che l’affluenza in tutto il Paese ha raggiunto il 55% alla fine della seconda delle tre giornate di votazioni, che si concluderanno oggi. Il dato finale potrebbe quindi superare il 67% registrato nelle elezioni del 2018, quando si votò per un solo giorno.

Le regioni ucraine

A spiccare sono i dati relativi alle regioni ucraine parzialmente occupate dalle truppe di Mosca e annesse alla Russia, dove il voto era cominciato fin dal 25 febbraio. In quella di Zaporizhzhia si parla del 72%. Mentre i dati resi noti nella serata di venerdì mostravano un 69% in quelle di Donetsk e Kherson e un 36% in quella di Lugansk. Per quanto riguarda i risultati, il vice capo della Cec, Nikolai Bulayev, ha annunciato che i primi parziali cominceranno ad essere resi noti dopo le 21 di oggi, ora di Mosca (le 19 in Italia), dopo la chiusura dei seggi nella capitale. La Cec ha spiegato che sono almeno 29 i seggi, in 20 regioni russe, dove sono avvenuti “atti di vandalismo”. In 20 seggi è stato versato inchiostro nelle urne, in otto si sono registrati tentativi di appiccare le fiamme e in uno è stato lanciato un fumogeno.

La protesta

Gli Usa e i Paesi della Ue hanno manifestato il loro sostegno al team di Alexei Navalny, l’oppositore morto il mese scorso in una colonia penale artica, i cui collaboratori hanno chiamato i russi a manifestare oggi con l’iniziativa “Mezzogiorno contro Putin”, che consiste nel recarsi tutti alle urne alle 12. Una deputata russa, Yana Lantratova, ha annunciato che nei prossimi giorni sarà messo a punto un disegno di legge che prevede pene fino a otto anni di reclusione per chi tenti di interrompere le elezioni con atti dolosi. E i servizi di sicurezza interni, Fsb, hanno arrestato un russo al soldo dei servizi segreti ucraini che preparava un attentato alla transiberiana.

