Vladimir Putin avvia la confisca di beni americani in Russia 

Mosca. Con una mossa che ha il sapore di un avvertimento in vista del vertice G7 del mese prossimo, Vladimir Putin ha firmato un decreto che permette la confisca di proprietà americane in Russia a risarcimento di espropri subiti negli Stati Uniti da soggetti russi. E questo mentre Washington parla insistentemente della necessità di confiscare gli asset governativi russi congelati in Occidente, facendo pressione sugli alleati europei.

Il decreto, il numero 442, intende rispondere a quelle che vengono definite «le azioni ostili e contrarie alla legge internazionale degli Stati Uniti». In caso di «ingiustificata privazione del diritto alla proprietà» di soggetti russi per ordine del governo o di giudici americani, si legge nel testo, le parti lese avranno il diritto di rivalersi rivolgendosi a Corti russe, su beni mobili e immobili in Russia del governo o di cittadini americani. Dopo l’inizio dell’intervento militare di Mosca in Ucraina, i Paesi occidentali hanno congelato circa 290 miliardi di dollari di fondi statali russi. Il mese scorso il Congresso americano ha approvato una disegno di legge che permette al presidente Joe Biden di utilizzare gli asset russi a beneficio dell’Ucraina. Ma negli Usa sono depositati solo 5 miliardi di dollari di questi fondi, mentre ben 210 miliardi giacciono in Europa. Ma finora la Ue si è limitata a dare il via libera al prelievo dei profitti dei capitali russi, che dovrebbero generare quasi 3 miliardi di euro all’anno. In Russia continuano intanto le iniziative anti-corruzione nel ministero della Difesa: arrestati il generale Vadim Shamarin, capo della Direzione delle comunicazioni delle forze armate e vice capo di Stato maggiore, e Vladimir Verteletsky, capo del Dipartimento approvvigionamenti per la difesa.

