Vladimir Putin assolda Jorit e Muti per cercare alleati in Italia 

Mosca. Per la seconda volta in un paio di settimane Vladimir Putin prova a lanciare un segnale di distensione all’Italia. Se il 20 febbraio lo aveva fatto attraverso la studentessa Irene Cecchini, questa volta il tramite prescelto è il celebre artista di strada napoletano Jorit - al secolo Ciro Cerullo - al quale parla della comune aspirazione alla libertà dei russi e del “grande popolo italiano”, citando Garibaldi. Ma il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispedisce il messaggio al mittente, parlando di “propaganda” in stile Kgb, mentre tra le forze politiche si leva un’ondata di proteste. «Presidente Putin, le chiedo di fare una foto insieme per dimostrare all’Italia che lei è umano e la propaganda su di lei non è vera», ha detto Jorit al Forum internazionale della gioventù a Sochi. «Certo», ha risposto il capo del Cremlino. Cerullo allora è salito sul palco e si è fatto immortalare abbracciato a Putin.

Jorit, diventato famoso con i suoi graffiti sui palazzi di Napoli, ha assunto da tempo posizioni polemiche nei confronti di quella che definisce la “propaganda” a favore di Kiev. A Sochi Jorit ha realizzato un graffito con un ritratto di Ornella Muti. L’opera è stata inaugurata dall’attrice, che nei giorni scorsi aveva presenziato alla Settimana della Moda di Mosca, dove la figlia Naike Rivelli aveva sfilato in passerella. Muti (all’anagrafe Francesca Romana Rivelli), la cui nonna materna era di San Pietroburgo, è molto popolare in Russia e prima dell’inizio del conflitto in Ucraina, aveva annunciato che voleva ottenere la cittadinanza. Ma il clou della giornata è stato il botta e risposta tra Jorit e Putin. La domanda di Cerullo sull’arte come ponte tra i due Paesi, ha dato lo spunto al presidente russo: «Quella italiana è una grande arte di un grande popolo, noi in Russia l’abbiamo sempre considerata così e la consideriamo ancora così», ha assicurato Putin. Ma ad unire i due popoli, ha aggiunto, c’è anche il comune «desiderio di libertà».

Netto il rifiuto di Tajani di quella che considera una mossa mirata ad impattare sugli equilibri della politica italiana e sul quadro delle alleanze con gli altri Paesi occidentali. «La propaganda era l’arte del Kgb, la disinformatia era arte dell’Urss ed evidentemente c’è ancora qualcuno in Russia che usa quest'arte per mettere altri in difficoltà», ha detto.

