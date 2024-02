«Vivrò la città per conoscerne le esigenze» 

Il primo giorno è stato subito intenso: la gestione della protesta degli agricoltori con la marcia dei trattori in piazza Yenne. Rosanna Lavezzaro, prima donna a ricoprire il ruolo di questore di Cagliari, è abituata a gestire manifestazioni e proteste – come, in passato, il movimento No Tav – e si è calata subito nella nuova realtà. «Vivrò la città e il territorio per capirne le necessità e le esigenze. Non ho ricette magiche e non faccio promesse. Posso garantire però una cosa: mi impegnerò al massimo in questo nuovo importante e prestigioso incarico». Torinese di 58 anni, sposata e con due figli, ha già ricoperto il ruolo di questore – anche in questo caso da prima donna – a Vercelli, Novara e Rimini e da giovedì ha preso il posto di Paolo Rossi, andato in pensione dopo aver trascorso tre anni e tre mesi a capo della questura cagliaritana.

Le emergenze

Niente bacchetta magica dunque, ma le idee molto chiare. «Ho sempre ascoltato tutti. La conoscenza della realtà è una priorità per poter così gestire la sicurezza e dare risposte alle esigenze dei cittadini». Ha parlato a lungo con Rossi («Ha lasciato un segno profondo e seguirò le sue orme») e con il prefetto Giuseppe De Matteis («Ho avuto l’onore e il piacere di lavoraci insieme quando ero nella questura di Torino, evidenzia la Lavezzaro) per farsi un’idea delle emergenze e dei problemi del territorio cagliaritano. «So delle difficoltà legate alla malamovida», ammette. «Un fenomeno, posso assicurare, di tutte le città importanti. E che era ben presente anche a Rimini come è possibile immaginare. So che dopo i fatti di sangue dell’ultima settimana i controlli e i servizi sono stati potenziati: questo è un passo importante. Sarà necessario studiare meglio il fenomeno e valutare quali possano essere le contromisure. Che non possono essere solo quelle legate alla gestione dell’ordine pubblico».

Il dialogo

Giovedì, primo giorno nella questura di Cagliari, ha conosciuto i suoi collaboratori, i rappresentanti sindacali e incontrato il prefetto. Ieri ha conosciuto il vescovo, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e il dirigente della Polizia Locale di Cagliari. Lunedì sarà la volta del sindaco Paolo Truzzu. «Conosco bene la Sardegna, in particolare il sud dell’Isola, perché ci sono stata molte volte come turista. C’è un legame speciale. Ora avrò modo di entrare in contatto con tutte le altre importanti realtà del territorio», sottolinea. Poi spiega qual è il suo ideale di poliziotto: «Deve trasmettere sicurezza, garbo, educazione e rispetto, mettendosi sempre dalla parte delle persone che si hanno davanti».

“Questora”

Come preferisce essere chiamata, lo chiarisce in modo discreto: «Preferisco questore», spiega Lavezzaro. «Riconosco la versione linguistica di questora, ma ritengo abbia la priorità la carica e non la persona che la ricopre. Questo il mio parere personale». Ma soprattutto vuole essere vicina ai cittadini, indipendentemente dalla carica che ricopre. «Sono felice di essere in una città e in una terra bellissime. E mi impegnerò al massimo nel svolgere un lavoro che amo moltissimo».

