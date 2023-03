«Vivo qui da 60 anni, dovrò andar via»  

«Abito qui da sessant’anni». Parla da dietro il cancello, circondata dai suoi cani da guardia attenti all’intruso, dai suoi gatti che miagolando escono e rientrano nel cortile. «Non mettete il mio nome, sta scritto sulla cassetta delle lettere e potete leggerlo ma non mettetelo. Vi prego». La donna, modi garbati e gentili, abita in una vecchia casa circondata dal giardino insieme a sua figlia, in un triangolo di terra racchiuso tra via San Paolo, via Campo Scipione, via Mincio. «Dovrò andare via, mi han detto che qui nascerà insieme al parco anche un vivaio. Col Comune abbiano trovato un accordo, ma il mio problema sono i miei animali. Non potrò portarli con me in un appartamento ma non voglio certo abbandonarli», racconta. «Mio padre era il guardiano di questo posto, eravamo arrivati da Teulada, i miei genitori e i miei fratelli. In questo edificio, lo indica con un sorriso carico di ricordi, si custodivano le pellicole cinematografiche, anche quelle usate che si dovevano rigenerare». Accadeva una vita fa.

Adesso bisognerà andar via, da via Mincio. Dopo sessant’anni. Il più grosso dei cani, la cui pelliccia suggerisce una discendenza col pastore fonnese, fissa gli occhi color marrone sugli estranei oltre l’ingresso. In silenzio. Guardingo. (a. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA