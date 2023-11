«Vivo per strada, non ho una casa» 

La sua casa è un’auto, le sue giornate le passa per strada. Gabriele Soro ha quarant’anni e la sua vita è precipitata un pezzo per volta. Ora chiede aiuto. Ha parcheggiato la sua vecchia auto davanti a un centro commerciale a Sestu. «Sono nato a Cagliari», racconta, «ho fatto mille mestieri: gommista, meccanico, scaricatore di pacchi, manovale». La scuola l’ha lasciata presto: «In seconda media mi hanno bocciato, a quel punto ho mollato tutto: c’era bisogno di portare il pane a casa e mio zio mi ha offerto un lavoro». Da allora le esperienze sono state tante, tutte precarie.

La speranza non muore

Soro ha il volto indurito di chi ha sempre dovuto lottare, ma un’energia negli occhi che, nonostante tutto, non si spegne. «In passato ho anche rubato e un paio di volte, per breve tempo, sono stato in carcere. Prima un anno e poi un anno e mezzo». Periodi lontani, perché in mezzo c’è stato il più bello della sua vita: «Ho conosciuto una ragazza di Sestu e abbiamo deciso di vivere insieme. Abbiamo avuto un figlio, era tutto bellissimo, ogni giorno mi alzavo felice». Ma la difficoltà di trovare un impiego fisso è rimasta, e poco tempo dopo anche la relazione si è interrotta: «Abbiamo litigato e sono dovuto andare via». Da allora, tutte le porte sono rimaste chiuse: «Mia madre non ha potuto ospitarmi, perché ha un nuovo compagno e non hanno abbastanza posto. E capisco che un amico o un estraneo non si voglia prendere la responsabilità».

Aiuti dai sestesi

Però la gente di Sestu non è dura di cuore. E quando qualcuno incontra Soro per strada non gli nega mai una sigaretta o qualche soldo. Per lui quattro portiere sono diventate quattro pareti, coperte da fogli di cartone per avere un po’ di privacy: «L’assicurazione e la revisione sono scadute, l'auto non posso muoverla. Ne avevo un’altra, ma me l’hanno rubata». Le sue giornate trascorrono tutte simili: «Mi alzo molto presto, poi cerco qualcosa da fare, di racimolare qualche soldo. Passo molto tempo in piazza davanti alla chiesa di San Giorgio. La notte in macchina ho freddo e paura».

Il futuro

Qualcosa potrebbe cambiare presto per Gabriele Soro. La Caritas e l’associazione La Rosa Roja vogliono dargli un po’ di ospitalità. Anche se sono soluzioni temporanee, chiunque voglia aiutare Soro può contattarli: «Mi piacerebbe tornare a lavorare in officina, ma accetterei tutto. E sogno una stanza, una casa».

