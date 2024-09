«Vivo per miracolo, la 130 è pericolosa» 

La Statale 130 va messa in sicurezza. Lo ribadisce nuovamente a gran voce la sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu: «Siamo ancora in attesa di risposte dalla Regione e dal commissario straordinario». La pericolosità è dimostrata dai numerosi incidenti soprattutto tra Decimomannu ed Elmas: «Dall’inizio dell’anno - dichiara Michele Vacca, 39 anni, vicepresidente dell’Associazione motociclisti incolumi - sono stati 49, di cui tre con moto e auto coinvolte. Due motociclisti sono stati soccorsi uno in codice rosso, l’altro in codice giallo».

La testimonianza

Il “codice rosso” è il 33enne decimese Federico Incani, sopravvissuto dopo che lo scorso 21 maggio è rimasto coinvolto in uno scontro tra la moto che guidava e un’auto: «Nessuno si sarebbe aspettato che ne sarei uscito vivo da quello scontro, nonostante avessi indosso tutte le protezioni. La mia vita è cambiata in una frazione di secondo. Ero alla guida della mia Ducati rossa, circa a metà del lungo rettilineo tra il secondo semaforo di Assemini e quello di Elmas».

Un uomo alla guida di una Golf, nell’atto di sorpassare un’altra auto, non si è accorto del sopraggiungere della due ruote trovandosela al suo fianco sinistro. La distrazione, unita alla carreggiata stretta, ha fatto sì ché l’impatto fosse inevitabile: la Ducati è stata sbalzata via terminando la sua corsa dopo 33 metri e restando in bilico sopra il doppio guardrail. Incani è finito sull’asfalto. Subito dopo la corsa in ospedale, il reparto di Chirurgia e la prognosi riservata. A distanza di più di tre mesi è ancora alle prese con i postumi dell’incidente.

Nuovi limiti

All’errore umano e al mancato rispetto del Codice della strada si aggiunge la pericolosità del tratto di strada che taglia in due i tre Comuni. I sindaci stanno cercando di trovare rimedio, a iniziare da Decimomannu. Da ieri è infatti entrata in vigore l’ordinanza emessa dall’Anas che modifica i limiti di velocità nel tratto della Statale 130 che va dal chilometro 12,500 al 16,050 in direzione Cagliari.

In particolare dal chilometro 16,130 al 15,050 non si possono superare i 70 chilometri orari. Dal chilometro 15,050 al 14,566, invece, il limite è di 50, per poi tornare a 70 fino al chilometro 14,030. Le limitazioni di velocità di percorrenza sono valide su tutte le corsie della sola carreggiata in direzione Cagliari e vanno ad aggiungersi a quelle approvate un mese fa in direzione Iglesias.

Primi risultati

Un nuovo risultato ottenuto a seguito delle istanze presentate dal Comune di Decimomannu e condivise con la prefettura di Cagliari nel corso di varie riunioni svolte durante gli ultimi mesi sul tema “Statale 130”: «Questi limiti stringenti sono un male necessario - commenta la sindaca decimese Monica Cadeddu - utile alla una mitigazione dei rischi. Speriamo siano necessari per poco tempo, questo vorrebbe dire avere avuto finalmente risposte concrete sul progetto di messa in sicurezza. Ma la riduzione dei limiti non deve essere un alibi per chi deve attivarsi per dare inizio al progetto».

