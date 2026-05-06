«Vivo in un ovile dopo il rogo nella mia casa» 

«Datemi una piccola casa al piano terra, con un bagno. Chiedo solo un posto dignitoso dove vivere». È l’appello semplice e diretto di Cesare Furia, 66 anni di Iglesias, invalido al cento per cento, oggi costretto a vivere in un ripostiglio all’interno di un ovile, fuori città, dopo una lunga serie di problemi di salute, la perdita della sua abitazione – di cui ancora è residente - e un percorso segnato dalla precarietà.

La storia

Per anni Furia ha lavorato per mantenersi: fino al 2011 ha fatto il muratore, poi ha proseguito con lavori saltuari e in altri impieghi occasionali, fino al 2021, quando le sue condizioni fisiche sono peggiorate in modo definitivo e gli è stata riconosciuta la disabilità. Da allora si muove in carrozzina e necessita di assistenza costante.La sua storia si intreccia con quella della casa di via Pescivendoli 16, che gli era stata messa a disposizione e dove ancora oggi mantiene la residenza anagrafica. Lì Cesare aveva vissuto per oltre vent’anni, prendendosi cura della casa stessa: «Ho rifatto tutto l’impianto, ho comprato tante cose io», racconta, ricordando gli interventi eseguiti nell’abitazione. Nel 2023 Furia viene ricoverato per un grave problema di salute, ma proprio nei giorni in cui l’uomo è in degenza la casa va a fuoco, probabilmente a causa di un cortocircuito. «In quel rogo ho perso mobili, elettrodomestici, documenti personali e referti medici. - racconta - Senza più un tetto e in condizioni fragili, il mio caso è stato preso in carico dai Servizi sociali. È iniziato così per me un lungo passaggio tra ospedali e strutture assistenziali temporanee». Un percorso che gli ha garantito cure, ma non una vera stabilità.

In campagna

Oggi Cesare vive ospitato in una stanza ricavata in un ovile, vicino alle campagne di Barega, grazie alla solidarietà di alcune persone che lui ringrazia pubblicamente. Ma la sistemazione è lontana dal centro abitato, isolata e poco adatta a chi ha difficoltà motorie. Per spostarsi dipende dall’aiuto di amici e familiari. «L’unica cosa che chiedo è una casa piccola, accessibile, vicina ai servizi essenziali – spiega Furia -. Senza pretese, ma vorrei poter vivere con dignità dopo una vita di lavoro e dopo le difficoltà affrontate negli ultimi anni».

Ad oggi i bandi per l’assegnazione degli alloggi comunali risultano chiusi e sarà quindi necessario attendere le prossime selezioni. L’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa spiega che la situazione è complessa ma non gestibile con una semplice richiesta diretta di casa al Comune. «Il signor Furia è stato seguito, ha fatto passaggi alla Santa Lucia, alla Rosa del Marganai e in altre strutture. – spiega – È stato preso in carico perché non aveva casa e aveva bisogno di cure. Se una persona non è in grado di occuparsi delle procedure, si può valutare anche la nomina di un amministratore di sostegno. Altrimenti i servizi sono disponibili, ma le persone devono attivarsi. Noi mettiamo a disposizione i servizi, ma le domande vanno fatte nei tempi e nei modi previsti dai bandi».

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