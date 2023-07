«Vivo il mare, studio tanto e sogno le Olimpiadi 2028» 

Freddy Pilloni, mamma anglosassone e papà rigorosamente sardo, è il nuovo giovane campione della fabbrica di windsurfisti della scuola cagliaritana. Lo scorso weekend ha vinto il titolo Europeo Under19 sull’IQfoil, l’ennesimo titolo di una carriera agonistica ancora tutta da definire.

Quanto hai vinto finora?

«Questa è la settima vittoria internazionale. Tra le più importanti ricordo quelle dei due Mondiali giovanili con il Techno 293 e il bronzo con IQFoil a Silvaplana».

Hai già provato nella categoria assoluta?

«Sarò Under19 per altri due anni e quindi avrò ancora tanti appuntamenti in questa categoria. Nel frattempo ho esordito nella classe olimpica e, nel recente Europeo in Grecia, sono andato molto bene. Regatare tra i big mi agevola tanto nelle gare con gli Youth: i grandi ti lasciano pochi spazi e hanno tutti una grande attenzione ai dettagli. Capire le loro dinamiche mi fa crescere moltissimo».

Ora sei portacolori di un prestigioso circolo della Sardegna.

«Dall’inizio di quest’anno faccio parte del team Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, un’opportunità che mi dà un indispensabile aiuto per il prosieguo della mia carriera agonistica. Sono nato al Windsurfing Club Cagliari, nella cui squadra ho acquisito le basi per entrare nel panorama internazionale di questo sport. Un percorso formativo fondamentale, grazie alla presenza di tanti altri atleti di alto livello come ad esempio Marta Maggetti».

Quanto sono importanti i tuoi genitori?

«Tanto. Mi hanno sempre detto di divertirmi senza pensare troppo al risultato e di fare quel che mi rende felice, perché così sarebbero stati contenti anche loro. Questo mi ha dato una sicurezza e una tranquillità che non tutti i genitori danno: spesso sono troppo attaccati al figlio/atleta e gli trasmettono stress, ansia. I miei, oltre a supportarmi economicamente, mi hanno fatto percepire grande serenità. Non finirò mai di ringraziarli».

Con la scuola come va?

«Non è facilissimo perché sto molto fuori casa anche nei mesi invernali. È fondamentale che la carriera scolastica non sia trascurata, bisogna avere sempre pronto il piano B in alternativa alla carriera agonistica. Sfrutto ogni momento libero dallo sport per dedicarlo allo studio».

A Cagliari nascono tanti windsurfisti di alto livello. Qual è il segreto?

«Proprio il posto dove viviamo, il Poetto, il Windsurfing Club e le condizioni meteo che Cagliari offre. Ricordiamoci che la nostra città è stata scelta da tanti team olimpici internazionali e da Luna Rossa come sede per la preparazione agonistica».

In cosa ti diletti oltre al windsurf agonistico?

«Vivo il mare a 360 gradi e mi piace provare tante discipline: esco tanto con il Wing Foil e pratico il surf da onda, soprattutto quando arrivano le mareggiate nelle coste oristanesi».

Avrai tante persone da ringraziare.

«Incomincerei dalla Federazione italiana vela per poi passare allo Yacht Club Costa Smeralda; Mauro Covre, Luca Frau, Giuseppe Pugliese fanno parte del mio staff senza il quale sarebbe impossibile raggiungere certi livelli».

Quali sono i tuoi programmi a breve e lungo termine?

«Ora focus su mondiale U21 a Silvaplana per poi andare in Portogallo. Spero di essere selezionato e concludere quindi la stagione con il Mondiale in Brasile. Il sogno è partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028».

