«Vivo fra i topi in un ex pollaio» 

«Ho 62 anni, vivo in una topaia e non trovo lavoro»: Paolo Marrocu, dopo una vita da emigrato, quattro anni fa è tornato ad Arbus, il suo paese. Da allora abita in vico 3 Fratelli Bandiera, un posto che i genitori utilizzavano per allevare galline e conigli e ora è l’unica alternativa alla strada: «Come si può sopravvivere in queste condizioni, con topi, pipistrelli e scarafaggi che non mi danno pace?». La domanda è ancora senza riposta ma Marrocu non si arrende: «Continuerò a sperare che un giorno il Natale s’illumini per tutti».

La storia

«Avevo 20 anni – racconta l’uomo – quando per lavoro emigrai a Varese. Non è stata una vita facile: fra alti e bassi mi sono arrangiato, ho sempre lavorato. L’anno del Covid fu l’inizio del mio calvario: la crisi generale ha colpito soprattutto i precari, e con un solo sostegno economico, il reddito di cittadinanza di 500 euro al mese, non potevo più pagare l’affitto di casa. E poi le vicissitudini personali. Il primo pensiero fu quello di rientrate ad Arbus, sicuro che nel mio paese avrei trovato una soluzione. Appena ci ho messo piede, il primo colpo: la casa dei miei genitori non era agibile. Ho chiesto aiuto in Comune. “Provvederemo”, è stata la risposta. Fiducioso, mi sono messo in attesa». D’allora, purtroppo, nulla è cambiato.

«Non avendo un tetto, per evitare la strada ho pensato a una soluzione provvisoria», prosegue Marrocu: «Ripararmi nel pollaio, proprietà dei miei genitori, abbandonato da oltre mezzo secolo. L’ho sistemato con materiali di fortuna, stessa provenienza per gli arredi. Il tetto è fatto con lastre di eternit e, sopra, teloni e tavole in legno. Al freddo, al gelo e al sole cocente, sono qui da quattro anni. In mezzo a topi e pipistrelli. Quello che temo di più è la pioggia: l’acqua entra dalla strada e dal tetto, nei giorni scorsi sono rimasto seduto con l’ombrello in mano. Le pareti sono cariche di umidità. Quando c’è vento rivedo il cielo: il tetto vola, a volte è impossibile trovare i pezzi e risistemarli. Ne devo cercare altri. Ho allacciato la corrente, le bollette sono diventate un incubo. L’ultima, di 60 euro, è stato un sollievo, ma quando arrivano da 100 e più sono dolori. Risparmio sul mangiare».

La solidarietà

«Ho cercato e cerco lavoro», riprende l’ex emigrato: «Non ne trovo. Il Comune insiste che devo cambiare residenza, che questa non può essere una casa. Il punto è come pagare l’affitto: in paese il mercato è abbastanza caro. E pensare che era stato proprio il caro-affitto a farmi tornare a casa. Confidavo in un abbraccio della mia terra». Rabbia e rammarico: «Lo Stato dove sta? Vedo solamente la vicinanza di tante persone di buon cuore». Un appello: «Gli acciacchi non mancano, le medicine mi aiutano. Datemi una mano. Sono tante le case vuote».

