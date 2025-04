Viviverde, una Marcialonga tra sport, natura e socialità 

Una giornata all’insegna della natura e dello sport si unisce all’educazione ambientale. Inserita all’interno della programmazione di Viviverde 2025, ieri si è tenuta la Marcialonga a Villacidro. «L’appuntamento - dichiara Marco Erbì, 44 anni, assessore allo sport e al turismo di Villacidro - rappresenta uno dei momenti più significativi del Vivi Verde, incarnandone lo spirito di collaborazione tra le diverse associazioni del territorio. Anche quest’anno c'è stata un'importante sinergia tra l'associazione al turismo, la consulta giovanile e altre realtà locali, a dimostrazione di quanto sia fondamentale fare rete per valorizzare il nostro territorio. La Marcialonga non è solo un’occasione di aggregazione per i cittadini, ma anche un'opportunità per vivere il territorio in una giornata all'aria aperta, all’insegna del rispetto per l’ambiente».

Un’esperienza per chi ama il trekking, le famiglie, i giovani tenendo conto dell’importanza della sostenibilità, ispirandosi al concetto di silent walking, che invita i partecipanti a rallentare, concentrarsi sul momento presente. La novità di quest’anno è stata la Baby Marcia pensata per avvicinare i bambini alla natura attraverso un percorso con dei magici personaggi, con giochi e tante attività interattive. (l. d.)

