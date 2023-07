ViviQui, stasera la festa finale tra musica, mostre e spettacoli 

L’ex Convento dei cappuccini in via Brigata Sassari ospiterà oggi la festa conclusiva di Viviqui, il progetto di rigenerazione urbana e ricucitura sociale promosso dall’associazione Open Air insieme al Comune, in partnership con Coop Sociale “Il mio Mondo”, Oikos, Fratellanza della Misericordia, liceo artistico Brotzu e associazione “Città di Quarto 1928” che nei mesi scorsi ha portato in piazza Santa Lucia musica, balli e arte. Il via alle 19,30 quando si potrà assistere alle mostre fotografiche con i momenti più belli dei vari laboratori.Alle 21 Alessandro Atzeni con uno spettacolo di Stand Up Comedy e alle 22 torna la magia della musica con il sassofonista Ettore Diana seguito alle 23 dal dj set di Dj Perco.

