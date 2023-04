ViviQui, raccolti 150 chili di rifiuti 

A contribuire alla bonifica c’erano anche tanti residenti del quartiere popolare, da anni costretti a fare i conti con numerosi problemi. Efisio Patteri ha 58 anni e a Santa Lucia è nato. «Sempre stato qui» dice, «anche quando attorno c’era solo campagna e da lontano vedevi solo il cimitero. Quello che stanno facendo oggi è bello ma non basta. Questa piazza è abbandonata a sé stessa». Gli alberi, aggiunge, «basta guardarli. Sono carrubi secchi che non vengono mai potati e i topi hanno fatto le tane. La chiamano piazza ma di piazza non ha proprio niente». E in effetti non c’è neanche un rubinetto e le aiuole sono piene di sterpaglie. «Io abito a Santa Lucia da 50 anni» racconta Gabriele Cocco 83 anni, «quando sono arrivato non c’era nemmeno la piazza. Questo progetto, queste iniziative sono importanti perché è da troppo tempo che siamo abbandonati».Paola Zuncheddu 62 anni abita in via Monsignor Angioni: «Vengo tutti i giorni ad accompagnare mio marito non vedente ed è davvero triste che questo spazio sia in queste condizioni. Andrebbe proprio riqualificato».

Di certo non potevano scegliere zona più azzeccata. Perché la piazza Santa Lucia e tutto quello che gli sta intorno, è da tempo che non se la passa bene, tra rifiuti, degrado e alberi secchi.

Ed è proprio qui che si è concentrato “ViviQui”, il progetto di rigenerazione urbana promosso dall’associazione Open Air insieme al Comune, in partnership con Coop Sociale “Il mio Mondo”, Oikos, Fratellanza della Misericordia, liceo artistico Brotzu e associazione “Città di Quarto 1928” in qualità di mentore esterno.

Ieri la prima tappa con la pulizia della piazza, laboratori, animazione per i bambini e un pic-nic all’aperto.

I residenti

A contribuire alla bonifica c’erano anche tanti residenti del quartiere popolare, da anni costretti a fare i conti con numerosi problemi. Efisio Patteri ha 58 anni e a Santa Lucia è nato. «Sempre stato qui» dice, «anche quando attorno c’era solo campagna e da lontano vedevi solo il cimitero. Quello che stanno facendo oggi è bello ma non basta. Questa piazza è abbandonata a sé stessa». Gli alberi, aggiunge, «basta guardarli. Sono carrubi secchi che non vengono mai potati e i topi hanno fatto le tane. La chiamano piazza ma di piazza non ha proprio niente». E in effetti non c’è neanche un rubinetto e le aiuole sono piene di sterpaglie. «Io abito a Santa Lucia da 50 anni» racconta Gabriele Cocco 83 anni, «quando sono arrivato non c’era nemmeno la piazza. Questo progetto, queste iniziative sono importanti perché è da troppo tempo che siamo abbandonati».Paola Zuncheddu 62 anni abita in via Monsignor Angioni: «Vengo tutti i giorni ad accompagnare mio marito non vedente ed è davvero triste che questo spazio sia in queste condizioni. Andrebbe proprio riqualificato».

Tanti problemi

Tra le case popolari le cose non vanno meglio.«Il balcone sopra casa mia stava cadendo» dice Giuseppe Pilloni 72 anni, «sono venuti i vigili del fuoco e hanno messo in sicurezza. Ma le macerie sono ancora nel mio di balcone e io non posso nemmeno uscire. Lo avevano segnalato ad Area ma niente è cambiato». Stessa cosa per Giuseppe Gioppi 63 anni, «ci sono perdite sopra il solaio e nelle tubature. Io sono disoccupato e non posso permettermi di fare questi lavori ». Tra queste case vive anche Manuela Angioni 87 anni che qui a Santa Lucia ha fatto nascere nove figli. «Sono arrivata quando avevo 15 anni e avevano appena costruito queste case. Il problema sono i rifiuti che lasciano anche sotto le finestre e entrano i mosconi in casa» . Giuseppe Patteri 63 anni ci tiene a sottolineare che «dovrebbero riparare anche le buche. Di recente è caduta anche una signora. Io a Santa Lucia ci vivo da 59 anni, ci vorrebbe più pulizia ».

Il bilancio

Alla fine della giornata sono stati raccolti 22 sacchi pieni di rifiuti tra cui due di vetro, una cassetta con vecchi scarti di rubinetteria, uno scheletro di un box doccia, una sedia per un totale di 150 chili di rifiuti .

“ViviQui.”, acronimo di “Vivere Insieme Verso l’Immaginabile Quartu Urbana e Inclusiva” è il progetto vincitore del Creative living lab finanziato dal Ministero della Cultura e proseguirà con altri appuntamenti fino a luglio.

