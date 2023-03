Vivicittà pronta a invadere il centro di Cagliari 

Ci sono anche Cagliari e Sassari nella 38ª edizione di Vivicittà, in programma domenica alle 9.30 in contemporanea in 34 città, con il “via!” dato da Radio 1 Rai. Anzi sono entrambe tra le 24 nelle quali disputa la 10 km agonistica, con classifica unica compensata. Tra le novità recenti della manifestazione targata Uisp, la collaborazione con la Fidal.

A Cagliari

I diritti delle donne contro la violenza saranno il tema della gara di Cagliari, che scatterà da piazza Garibaldi, dove è sistemato anche l’arrivo. Si corre su un circuito molto simile a quello dello scorso anno, 3,33 km da ripetere tre volte, con passaggi nel rione di Villanova, quindi via San Lucifero, via Logudoro, viale Cimitero, via Dante, piazza San Benedetto, via Paoli. Le iscrizioni chiudono domani perciò la lista partenti è ancora provvisoria. Dovrebbe esserci il diciannovenne del GS Ogliastra, Valerio Caredda, secondo un anno fa.

A Sassari

Scatterà invece da piazza d’Italia la gara di Sassari, dedicata alla “Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo” (tra i partner l’Angsa Sassari). In questo caso, è previsto un giro unico sia per l’agonistica (10 km) sia per la non competitiva da 5.