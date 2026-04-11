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La manifestazione.
12 aprile 2026 alle 00:23

Vivicittà nelle strade del centro: divieti e modifiche alla viabilità 

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Le prime modifiche alla viabilità con diversi divieti, sono entrate in vigore ieri, altre scatteranno stamattina e andranno avanti fino alla conclusione della manifestazione podistica Vivicittà, in programma oggi con ritrovo alle 8 in piazza Garibaldi e partenza alle 9,30.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della gara, il Comune ha disposto, attraverso un’ordinanza, una serie di modifiche temporanee alla circolazione e divieti di sosta. Fino alle 12 di oggi sarà attivo il divieto di sosta nelle strade interessate dal percorso, tra cui le vie XXIV Maggio, San Domenico, San Giacomo, Sulis, Iglesias, piazza Gramsci, via San Lucifero (tra via Dante e via Sonnino), via Paoli, via Tola e via Settembrini. Dalle 8, e fino alle 12, è stato disposto il divieto di transito – mezzi pubblici compresi – in diverse vie (XXIV Maggio, San Domenico, San Giacomo, Sulis, Garibaldi, Iglesias, piazza Gramsci, San Lucifero, Paoli, Tola, Settembrini, Bosa, oltre a piazza Gramsci e piazza Repubblica, con limitazioni mirate anche su tratti di via Dante). Previsto inoltre il divieto di transito temporaneo al passaggio degli atleti, in alcuni incroci: via Bacaredda-piazza Garibaldi, via Eleonora D’Arborea-via Iglesias, via Sonnino-via San Lucifero, via Farina-via Dante.

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