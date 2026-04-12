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13 aprile 2026 alle 00:32

vivicittà incorona innocenti e caredda 

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Volti e nomi conosciuti ieri mattina sotto lo striscione d'arrivo di piazza Garibaldi per la 42ª edizione di Vivicittà, la classica della corsa su strada sui 10 chilometri targata Uisp disputata a Cagliari e, in contemporanea, in oltre 40 città italiane e 7 all'estero.

Sono stati l'ogliastrino Valerio Caredda, 22 anni da Perdasdefogu, e la più esperta fonnese (ma ormai da anni a Cagliari e al Cus) Giulia Innocenti a tagliare per primi il traguardo. Non è la prima volta: è la quarta vittoria in carriera nella manifestazione per Caredda, la terza per Innocenti che subito dopo il via hanno preso il comando della gara.

In tutto 206 i partenti alla prova competitiva che si è snodata per le vie del centro e - sorprendentemente - molti di meno alla camminata di 3,3 chilometri, forse per il clima non invitante.
Ordini d’arrivo. Maschili : 1. Valerio Caredda (Pm. Atl. Selargius) 35'45", 2. Mario Lagana (Atl. Edoardo Sanna Elmas) 35'15", 3. Fabiano Serra (M35, id), 4. Michele Salis (Allievo, Atl. Dolianova) 37'26" 5. Giovanni Rullo (Monte Arci Marrubiu) 37'28", 6. Luigi Leotta (M50, Atl. E. Sanna Elmas) 38'40", 7. Seedya Conteh (Podismo Sarroch) 39'40", 8. Roberto Garau (M55, Cagliari Atl. Leggera), 9. Marco Obinu (M50, id) 39'58", 10. Simone Tulifero (M45, Atl. Selargius) 40'00".
Femminili : 1. Giulia Innocenti (F35, Cus Cagliari) 40'30", 2. Enrica Pintor (F40, Isolarun) 41'40", 3. Simonetta Pili (F50, Cagliari Atl. leggera) 44'21", 4. Annalisa Di Giacomo (F35, Lib. Campidano) 44'34", 5. Viviana Fanari (F55, Runners Cagliari) 45'22", 6. Stefania Marongiu (F40, Cagliari Atl. Leggera) 46'11", 7. Loredana Lai (F50, Cagliari Marathon Club) 47'23", 8. Stefania Serri (F45, Cagliari Atl. Leggera) 47'57", 9. Iolanda Tedde (F55, Atl. Uta) 50'28", 10. Arianna Congiu (F50, Podismo Sarroch) 50'34".

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