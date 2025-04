Vivicittà, festa di corsa 

Sono le 9.30 di domenica mattina e il segnale radiofonico del GR1 ha appena dato il via alla Vivicittà, la gara podistica di 10 km e la non competitiva di 3 con partenza simultanea in oltre 30 città italiane. Si corre per star bene, si corre per l’inclusione e per la pace. «Immagina…le persone vivere in pace» è lo slogan stampato sul tappeto d’arrivo multicolore che gli atleti calcano per ben tre volte dopo la partenza. La Cagliari di Piazza Garibaldi accoglie a braccia aperte i suoi iscritti, quest’anno oltre 300 con la T-shirt verde scuro e tra questi chi non può correre cammina e ammira il percorso cittadino che gode del silenzio timidamente soleggiato. Gara tutta in testa che culmina con la terza vittoria di fila per Valerio Caredda giovane di Perdasdefogu da quest’anno tesserato per l’Atletica Selargius, e seconda vittoria in totale per Enrica Pintor che corre coi colori dell’ Isolarun.

La fatica delle salite viene ripagata dalla bellezza del percorso e dall’orgoglio di supportare i nobili valori di pace ed inclusione, manifesti anche nei dettagli organizzativi che la Uisp ha messo a punto con le premiazioni pensate anche per gli ultimi arrivati. Ad arricchire la mattinata di ieri il 2° Memorial Lorenzo Durzu, stimato dirigente della Uisp che volle fortemente rilanciare la manifestazione. Simone Tola (M35, Pao Olbia) in 34’39” ed Elisa Contu (F35, E. Sanna Elmas) in 40’15” hanno vinto invece l’edizione di Sassari. La classifica comparata sulle 42 città in gara ha premiato Youssef Mekdafou (che ha corso a Saint-Ouen-sur-Seine, Parigi) e Barbara Bressi, in gara a Reggio Emilia.

Ordini d’arrivo Cagliari

Maschile : 1. Valerio Caredda (M20, Serlargius) 34’45”, 2. Lui- gi Leotta (M50, Elmas) 36’33”, 3. Maurizio Scano (M45, Caglia- ri Marathon) 37’33”, 4. Alberto Tocco (M35, Elmas) 38’27”, 5. Emanuele Podda (M20, Elmas) 38’43”, 6. Andrea Porta (M55, Villacidro Triathlon) 39’39”, 7. Fabiano Melis (M55, Atl. Selar- gius) 40’11”, 8. Ettore Murru (M45, Cagliari Marathon Club) 40’17”, 9. Marco Usai (M30, Runcard) 41’09”, 10. Ivan Det- tori (M50, Blue Tribune) 41’39”.

Femminile : 1. Enrica Pintor (F40, Isolarun) 41’58”, 2. Oriet- ta Paderi (F50, Atl. Selargius) 45’30”, 3. Francesca Leombro- ni (F30, Cagliari Atl.L.) 45’37”, 4. Milena Pisu (F50, idem) 46’19”, 5. Gianna Giunti (F40, Blue Tribune) 46’46”, 6. Manu- ela Soddu (F45, Run to be wild) 48’47”, 7. Roberta Piras (F45, Cagliari Marathon C.) 48’56”.

