Vivicittà, bis di Caredda 

Valerio Caredda e Roberta Ferru trionfano alla Vivicittà, la corsa cittadina della Uisp, che promuove la pace, la legalità e l’inclusione. Partenza simultanea alle 9.30 in oltre 60 città d’Italia con circa 40000 partecipanti e classifica individuale nazionale, non soltanto locale.

I più veloci, a Pescara e Bari. A Cagliari, il ventenne di Perdasdefogu, Valerio Caredda vince la 10 km per il secondo anno di fila, ma stavolta sotto un sole che sa quasi di estate e piazza Garibaldi gremita di un pubblico entusiasta per la mattinata di alto valore sportivo. A tagliare per prima il traguardo della gara femminile l’inossidabile Roberta Ferru (F55), con lei in gara altre 65 donne. Momenti di gioia e commozione per Pietro Casu, presidente del Comitato Uisp Cagliari: «Questa per noi è un’edizione particolare, oltre l’anniversario dei 40 anni di Vivicittà, la Uisp di Cagliari ha deliberato di rendere da quest’anno eterno il ricordo di Lorenzo Durzu, dirigente e persona speciale intitolandogli il Memorial». Andrea Culeddu, responsabile dei grandi eventi, ricorda con affetto Durzu ed è contento della giornata di sport e condivisione «Sono stati circa 250 i partecipanti alla competitiva e 100 alla camminata, abbiamo avuto edizioni più affollate, come quella disputata vicino al Teatro Lirico, con 1200 iscritti ma questo è sempre un bellissimo appuntamento».

Ordini d’arrivo. Maschile : 1. Valerio Caredda (M20) 34’10” , 2. Francesco Pinna (M40) 35’42”, 3. Pierfrancesco Aru (M40) 36’04”, 4. Giuseppe Cocco (M50) 37’10”, 5. Alberto Sulis (M40) 37’15” , 6. Matteo Melis (M20) 37’22”, 7. Mattia Gelso (M35) 37’40”, 8. Maurizio Scano (M45) 37’52”. Femminile : 1. Roberta Ferru (F55) 41’37”, 2. Adriana Dessì (F20) 43’25”, 3. Ambra Matta (F30) 43’54”, 4. Stefania Marongiu (F40) 44’25”, 5. Laura Secci (F45) 44’54.

