Vivibilità e telecamere, patto fra sindaci e prefettura 

Nuove risorse per gli impianti di videosorveglianza in numerosi paesi dell’Oristanese. Ieri il prefetto Salvatore Angieri ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicata al tema della sicurezza urbana e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nei territori comunali. Durante il vertice sono stati sottoscritti i patti per l’attuazione della sicurezza urbana tra il prefetto e i sindaci di Aidomaggiore, Ales, Ollastra, Paulilatino, San Nicolò d’Arcidano, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Siamanna, Terralba, Usellus e Zeddiani. Ha firmato l’intesa anche il presidente dell’Unione dei Comuni del Barigadu, in rappresentanza dei comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Samugheo, Sorradile e Ula Tirso. «Tutti i Comuni coinvolti si candidano ad accedere ai fondi annualmente messi a disposizione dal ministero dell’Interno per l’installazione di impianti di videosorveglianza e migliorare le condizioni di sicurezza, prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa e degrado urbano» fanno sapere dalla prefettura. Sono stati definiti specifici progetti, calibrati sulle esigenze dei singoli territori, in collaborazione con le forze di polizia e il dirigente responsabile della Zona Telecomunicazione della Polizia di Stato, in collegamento da remoto.

RIPRODUZIONE RISERVATA